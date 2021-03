Grande Fratello Vip, l'Agcom assolve Mario Balotelli per le frasi su Dayane Mello

Gossip TV

Mario Balotelli e il Grande Fratello Vip assolti per le frasi sessiste su Dayane Mello: ecco perché.

Mario Balotelli ha fatto uno scivolone al Grande Fratello Vip, pronunciando frasi sessiste contro Dayane Mello. La modella brasiliana ha spiegato di non portare rancore, dato il loro grado di confidenza, ma l’opinione pubblica ha chiesto provvedimenti ufficiali nei confronti del calciatore. Nonostante le proteste, l’Agcom assolve Balotelli e il reality show di Canale5 dal momento che non ci sono i presupposti per una sanzione.

Grande Fratello Vip, Mario Balotelli assolto per le frasi sessiste su Dayane Mello

Nella Casa del Grande Fratello Vip, Dayane Mello è stata tra le protagoniste più amate e contestate. La modella brasiliana ha parlato del suo flirt con Mario Balotelli, confidando al fratello Enock Barwuah di provare ancora forti sentimenti per il calciatore. In occasione di un’ospitata, Balotelli si è rivolto alla Mello con frasi piuttosto scioccanti che hanno indignato l’opinione pubblica. L’accaduto ha alzato un polverone sul reality show di Canale5, nonostante Alfonso Signorini abbia ammesso di non aver sentito la battuta infelice del calciatore e di non essere intervenuto tempestivamente esclusivamente per questo motivo.

Leggi anche La nostra intervista esclusiva a Pierpaolo Pretelli

La Mello, dal canto suo, è rimasta colpita dalle parole di Balotelli ma ha spiegato che, conoscendo molto bene lui e la sua ironia tagliente, non se l’è presa. La questione è stata rimessa all’Agcom che, dopo aver esaminato a fondo il caso, ha deciso di archiviarlo. Come riporta Leggo, infatti, l’Autorità ha spiegato che non ci sono i presupposti per sanzionare Mario dal momento che nell’articolo 34, comma 2 del Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici è riportato che le emittenti televisive non devono contenere programmi che possano risultare nocivi, fatta eccezione per le fasce oraria che va dalle 23 di sera alle 7 del mattino.

Mentre Balotelli e Alfonso possono tirare un sospiro di sollievo, il Codacons ha fatto sapere di essere contrario a questa decisione. Non è un mistero, infatti, che anche le fasce di pubblico più giovani rimangono spesso collegate oltre le 23 di sera. Forse il regolamento andrebbe rivisto alla luce delle nuove abitudini del pubblico?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.