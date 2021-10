Grande Fratello Vip, l'affondo di Adriana Volpe: "Sonia Bruganelli e Giancarlo Magalli? Stessa pasta, pronti ad infangare"

Gossip TV

La conduttrice trentina, attuale opinionista del Gf Vip sferra un nuovo attacco contro la moglie di Paolo Bonolis

Se nell'intervista diffusa ieri a Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice trentina Adriana Volpe, attuale opinionista del Grande Fratello Vip,si era limitata a definire la sua collega Sonia Bruganelli come una donna molto diversa da lei, sulle pagine di Oggi, la Volpe ha stravolto le carte. Al magazine diretto da Umberto Brindani, l'ex gieffina ha parlato con grande schiettezza della Bruganelli e con toni decisamente più duri.

Parole, quelle della Volpe, destinate sicuramente ad una replica da parte della moglie di Paolo Bonolis.

“Sono della stessa pasta, hanno la stessa natura - ha dichiarato Adriana riferendosi a Giancarlo Magalli e Sonia Burganelli - Sono pronti a punzecchiare e infangare senza considerare gli effetti di quello che creano. “Non so nemmeno io – ha aggiunto – se ama la provocazione a prescindere, forse pensava di fare una goliardata, un tentativo mal riuscito, il tutto poi le è sfuggito di mano. Ha sottovalutato tutto il mio passato, le mie battaglie fatte, anche giuridiche. Ci sono due rinvii a giudizio”.

L'ex gieffina non si è limitata a parlare solo della sfera professionale e per la prima volta ha parlato anche del momento che sta vivendo, la difficile separazione dal marito Roberto Parli.

Ecco le sue parole rilasciate ad Oggi:

"Purtroppo nell’ultimo anno e mezzo la mia vita è cambiata, mi sono separata da mio marito perché ha preso una direzione che non condivido e non mi appartiene. Ho cercato in tutti i modi di aiutarlo e riportarlo a gestire meglio la sua vita, ma oggi non lo riconosco più".

La Volpe non è voluta entrare nei dettagli anche se ha parlato di "condotte gravi". "Ha problemi da risolvere – ha dichiarato - ma ritengo che la cosa migliore sia permettere a lui di risollevarsi e trovare un suo equilibrio… L’ho perdonato tante volte, ma nulla è cambiato. Chiedere la separazione è stato un gesto significativo per fargli capire che se andava avanti in quel modo mi avrebbe perso. Ho dovuto dare priorità a nostra figlia, concentrarmi su di lei", ha concluso la conduttrice.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.