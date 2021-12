Grande Fratello Vip, l'accanimento degli autori e di Alfonso Signorini nei confronti di Lulù: ecco il motivo

Gossip TV

L'indiscrezione di Agent Beast su Twitter.

Nelle ultime settimane al Grande Fratello Vip, i telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare, continui rimproveri da parte di Alfonso Signorini nei confronti di Lulù Selassiè. Nel corso del penultimo appuntamento con il reality, complice il motivo della nomination, Signorini ha invitato Lulù ad uscire dalla Casa. Un comportamento che davanti alle stesse motivazioni di Aldo Montano o Manuel Bortuzzo, Signorini non ha mai assunto. Nell'ultima puntata, dopo che la ragazza si è chiusa in bagno per un attacco di panico, il conduttore l'ha rimproverata duramente dandole dalla maleducata e leggendole un comunicato nel quale veniva annunciata una nomination di ufficio.

Gf Vip, l'accanimento degli autori e di Alfonso Signorini nei confronti di Lulù: ecco il motivo

Il rumoroso popolo del web ha subito notato questo accanimento nei confronti della giovane principessa e nel corso degli ultimi giorni sono emerse indiscrezione clamorose.

Il seguitissimo profilo, peraltro sempre ben aggiornato su tutte le dinamiche del reality, ha cinguettato su Twitter il motivo di tanto astio nei confronti di Lulù Selassiè. Conduttore e autori la vorrebbero infatti fuori.

Ecco le parole di Agent Beast su Twitter:

Ieri sera Signorini ha chiesto con determinazione la squlifica di Lulà. L'hanno salvata alcuni autori (circa la metà di loro la appoggia) sostenendo che la principessa potrebbe dare ancora interessanti contenuti al programma. I motivi di tutto questo astio del conduttore verso di lei? Manuel. Signorini voleva la storiella con Manuel ma secondo lui, Lulù, sta solo sporcando il percorso e l'immagine di Manuel (suo preferito e prediletto per la vittoria). Ogni puntata è trattata a pesci in faccia con l'intento di farla crollare definitivamente proprio come è successo ieri sera in diretta. Anche in confessionale, purtroppo, non ha moltissimi amici: Lulù non fornisce materiale adeguato per le clip. detto in altre parole non sta piegando la testa come gli altri concorrenti burattini e questo non lo accettano. L'intenzione è quella di farla fuori servendosi anche dell'aiuto degli altri concorrenti incaricatati di farle pressione. Manuel ha richiesto espressamente di non essere coinvolto in dinamiche con Lulù "levatemela di mezzo"; si vergogna di lei e non vuole più che la sua immagine sia accostata alla sua, non vuole essere tirato più in mezzo.

Stress test alla fatina Lulù: ecco tutti i retroscena #GFVIP pic.twitter.com/y6hQgHZ8vZ — Agent Beast (@Agent__Beast) December 1, 2021

