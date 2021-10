Grande Fratello Vip: "Katia Ricciarelli sta facendo di tutto per vincere" parla il marito di Carmen Russo

Gossip TV

Enzo Paolo Turchi critica il comportamento assunto da Katia nei confronti di Carmen.

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda stasera venerdì 29 ottobre 2021 su Canale 5. Al televoto Ainett Stephens, Francesca Cipriani e Carmen Russo, che è stata difesa dalle accuse di Katia Ricciarelli dal marito Enzo Paolo Turchi.

Enzo Paolo Turchi difende Carmen Russo dalle critiche

Nel corso delle ultime puntate del Grande Fratello Vip, Carmen e Katia si sono rese protagoniste di un'accesa discussione in diretta. Come riporta Biccy, a dire la sua sullo scontro tra le due concorrenti ci ha pensato Enzo Paolo Turchi che, intervistato da Nuovo, ha voluto difendere la moglie dalle pesanti accuse della soprano.

"Mia moglie è una donna leale e lo ha dimostrato anche questa volta, non avendo timore di dire quello che pensava alla diretta interessata. Lei è stata diretta e onesta come sempre. Ricordo che è stata Katia Ricciarelli ad aver usato brutte parole, non il contrario" ha dichiarato Enzo Paolo Turchi lanciando una bella frecciata alla Ricciarelli "Conosco i meccanismi dei reality show e credo che la signora Ricciarelli stia facendo di tutto per vincere. Vuole trionfare al GF Vip. E la persona che potrebbe ostacolarla e darle più noia è proprio Carmen. Ricordiamo che Carmen ha vinto un reality in Spagna".

A proposito del suo amore per Carmen, Enzo Paolo ha confessato: "Mi manca tanto. Questa volta mi manca un po’ di più, non ce la faccio più a fare la mamma. Mi alzo alle 6 e faccio tutto, stiro, lavo e guardo la piccola. Un applauso alle mamme, non so come facciano a fare tutte queste cose insieme".

