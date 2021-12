Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli spiega cosa pensa davvero di Alex e Soleil!

Gossip TV

Katia Ricciarelli si sfoga con Sophie Codegoni dopo la puntata del Grande Fratello Vip, parlando di Alex e Soleil.

Continuano le polemiche per il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge. I concorrenti del Grande Fratello Vip non sembrano apprezzare le continue interferenze dell’attore, che si presenta in studio per un altro chiarimento con la bionda influencer, dopo la pace con Delia Duran. Avendo vissuto questo rapporto da vicino, Katia Ricciarelli si è fatta un’idea ben precisa del triangolo che ha coinvolto Alex, Soleil e Delia.

Gf Vip, Katia Ricciarelli: “Tra Soleil e Alex non c’è amicizia”

Nonostante abbia lasciato la casa del Grande Fratello Vip, dopo essere stato squalificato per aver violato le norme della quarantena, Alex Belli continua a rendersi protagonista di roventi scontri in studio. L’attore è tornato in Casa per un confronto con Soleil Sorge, distrutta dopo il voltafaccia di Belli, e furiosa per le parole che Delia Duran le ha riservato. Gli inquilini di Cinecittà osservano con il fiato sospeso gli ultimi confronti tra i due e hanno ormai le idee chiare: Soleil ha le sue colpe, ma Alex ha fatto di tutto per incastrarla in una amicizia che strizza l’occhio alla telenovela.

Katia Ricciarelli, molto vicina ai due, si è sfogata con Sophie Codegoni, scaricata da Gianmaria Antinolfi. “Se l'amicizia c’è, questa relazione va avanti per tutta la vita. Se non c’è, invece… Ecco perché mi incavolo quando sento parlare di amicizia. Lui sta facendo una figura pessima, ma anche lei ha le sue colpe perché bisogna essere in due. Lui è uscito in maniera brutta e continua… Io mi meraviglio anche di Delia. Soleil è stata messa in mezzo”, ha ammesso la soprano. “Ti fa capire tutto dal momento in cui la moglie lo perdona, poi lui torna qui a fare il confronto anche con la mamma…”, ha commentato Sophie, sempre più certa che Alex abbia preso in giro l’amica.

“Che tristezza, mi dispiace per questa cosa”, ha chiosato Katia sinceramente preoccupata per Belli. Nel corso della puntata è stata chiarita la verità sull'incontro passionale tra Alex e Soleil, contro i quali si è scagliato anche Adriana Volpe che non crede all'innocenza della bionda influencer.

