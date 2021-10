Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli: "Sono una donna d’acciaio"

Gossip TV

Katia si sfoga con Alex circa gli ultimi scontri avvenuti nella Casa del Grande Fratello Vip.

Nelle ultime puntate del Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli si è resa protagonista di accese discussioni in diretta. Situazioni spiacevoli che hanno portato la nota soprano a sfogarsi con il suo amico Alex Belli.

Lo sfogo di Katia Ricciarelli al Gf Vip

Mentre i concorrenti sono tutti impegnati nella Casa, Katia si è lasciata andare a uno sfogo con Alex. Ripensando all'accesa discussione avuta con Carmen Russo durante le nomination, la soprano ha dichiarato: "Abbiamo chiarito. Mi piace riappacificare i rapporti". "Ma vedo che ti cerca tanto, ti vuole veramente bene" ha risposto l'attore.

"Al di là della personalità, tu sei una donna alpha. Tu hai il potere di condizionare e capisci anche le altre persone, le altre donne, in maniera istintiva e quando viene a mancare il tuo amore le altre ne risentono tanto" ha aggiunto Belli rivelando il suo pensiero. "Onestamente, dimmi la verità tu credi che io sia stata troppo dura?" ha chiesto la Ricciarelli riferendosi agli ultimi scontri avuti al Gf Vip. "Io credo che tu sia bella così. Fai bene a dire le cose così come le senti. Sei una donna talmente intelligente che a volte ci torni sopra, raddrizzi il tiro. Non sei stata dura" ha confessato l'attore.

"Sono una donna d’acciaio, ne ho passate tante e nella mia vita ne ho viste di tutte i colori, però ho sempre affrontato tutto. Ma sono una donna anche molto fragile" ha affermato Katia parlando della sua esperienza di vita.

