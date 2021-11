Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli sbotta furiosa: "Si sono montate la testa, non possiamo essere dominati da..."

Gossip TV

Caos nella Casa del Grande Fratello Vip.

Caos nella Casa del Grande Fratello Vip. Katia Ricciarelli ha letteralmente perso la pazienza e si è scagliata duramente contro Jessica Selassié e Sophie Codegoni, ree di non saper gestire e organizzare la cena per tutti i concorrenti del reality show.

L'ira di Katia Ricciarelli, caos al Gf Vip

Tutto è iniziato ieri sera quando Katia, impaziente, ha chiesto a Jessica e Sophie di poter iniziare a mangiare. Le due giovani concorrenti del Gf Vip, però, hanno chiesto alla soprano di allontanarsi dalla cucina e attendere facendola innervosire: "Disturbiamo se stiamo qui? Non ho capito. Non cominciamo a fare queste sciocchezze, non siamo bambini, io mi prendo la mia pizza e vado là. Sono stanca di essere trattata come alla mensa del parroco".

La Ricciarelli ha così preso la pizza e ha iniziato a mangiare da sola. "Si sono montate la testa adesso, le mando a fare in c**o. Non si può andare avanti così, non possiamo essere dominati dalle minorenni" ha sbottato Katia riferendosi alla Selassié e alla Codegoni "...per vedere i sorrisetti che si fa quella co***ona insieme a Clarissa".

Leggi anche La confessione della fidanzata di Davide Silvestri

Dopo aver ascoltato lo sfogo di Katia, Davide Silvestri ha deciso di intervenire per darle un consiglio: "Non cadere in parole più grandi di quello che pensi. Scusami se mi permetto". "Hai ragione, ma sono stanca, non sopporto più l'ipocrisia. Sono intelligente solo con gli intelligenti, con gli altri divento uno scaricatore di porto. Qui vanno messi i paletti, non si può stare con gente che comanda a vent'anni" ha concluso la soprano.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.