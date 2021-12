Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli rompe il silenzio su Alex Belli: "Era diventata una presenza negativa"

Gossip TV

Dopo Soleil, anche Katia dice la sua sul comportamento di Alex al Gf Vip.

Alex Belli continua a stare al centro dei discorsi di tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip. Dopo Soleil Sorge, ancora un pò provata dall'uscita di scena del suo compagno di viaggio, anche Katia Ricciarelli ha voluto dire la sua sul comportamento assunto dall'attore nella Casa di Cinecittà.

Alex Belli finisce nel mirino di Katia Ricciarelli e Aldo Montano

In giardino con Aldo Montano, Katia ha deciso di rompere il silenzio e dire la sua su Alex. "Per la Casa ha contato molto, però era ormai diventata una presenza negativa, un’influenza che non mi piaceva" ha confessato la soprano criticando alcuni atteggiamenti assunti dall'attore nell'ultimo periodo nella Casa del Grande Fratello Vip.

"È vero, ma mica sarà finita qua" ha replicato Montano rivelando di trovarsi d'accordo con il pensiero della Ricciarelli. "Non era una bella cosa da vedere quindi ora ci sta avere un attimo di pace. Mi dispiace dirlo, ma ho come tirato un sospiro di sollievo perché non ci capivamo più niente manco noi. Quando tiri la corda così prima o poi si spacca" ha affermato la soprano.

Leggi anche La verità dell'ex moglie di Alex Belli

"Visto che abbiamo tutti tirato un sospiro di sollievo, almeno io, voltiamo pagina" ha aggiunto Katia provocando la reazione di Valeria Marini, che ci ha tenuto a dire la sua su Alex "Ieri ci sono stati tanti punti di incongruenza. Nelle sue reazioni ha perso totalmente il controllo". Come reagirà l'attore? Entrerà nella Casa per un confronto con i suoi ex compagni di gioco?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.