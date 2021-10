Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli perde le staffe: ''Sono veramente stanca''

Gossip TV

Katia Ricciarelli furiosa con i suoi colleghi del Grande Fratello Vip, che lasciano sporchi gli ambienti comuni.

Nella casa del Grande Fratello Vip è scoppiato il “tonno-gate" e Katia Ricciarelli si è fatta portavoce del malumore di alcuni concorrenti, costretti a ripulire costantemente la sporcizia dei colleghi di Cinecittà. La soprano perde le staffe e si sfoga duramente con Miriana Trevisan, minacciando di rivolgersi alla produzione del reality show di Canale5.

Grande Fratello Vip, l’ira funesta di Katia Ricciarelli

Se c’è una cosa che Katia Ricciarelli non sopporta, oltre alla falsità, è la scarsa igiene. Alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip non sembrano essere avvezzi alle pulizie domestiche e creano profondo disagio nella soprano, che è costretta a correre loro dietro per evitare che la Casa diventi una discarica. Poche ore fa, mentre si apprestava a lavare i piatti come da turnazione, Katia ha trovato il lavandino della cucina totalmente otturato, prendo di residui di tonno e olio. Disgustata, la gieffina ha perso le staffe e si è sfogata con Miriana Trevisan, che è stata molto dura con Nicola Pisu.

“Sono veramente stanca, ti dico la verità. Questo è il tavolo dove si mangia, ma si può lasciare così? Non possiamo neppure mettere le mani qui dentro […] Io le mani qui non ce le metto! Lascio tutto così, non faccio più niente. Laverò i piatti quando troverò pulito il lavandino”, ha ammesso Ricciarelli. La showgirl ha dato ragione a Katia, dal momento che non è la prima volta che si verifica un fatto del genere: “Tutti amano cucinare ma nessuno pulisce, mi sono stufata”.

Katia, al limite dell’esasperazione, ha minacciato di rivolgersi alla redazione se nessuno ammetterà di aver insozzato in quel modo il lavandino. “Io sono una donna pulita, quando sono in casa e vivo da sola non riesco a fregarmene. Devo pulire perché mi fa schifo anche solo un piatto. Dobbiamo non toccare i piatti fino a che anche gli altri non fanno lo stesso, si chiama il Grande Fratello e si dice come stanno le cose. Non sono qui a lavare i piatti”, ha chiosato la soprano visibilmente alterata.

