Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli non ci sta e attacca Barù: "Dice cose pesanti, poi dicono a me"

La soprano risentita nei confronti dei linguaggio utilizzato dallo chef toscano.

Katia Ricciarelli, al centro di una bufera mediatica per il linguaggio utilizzato al Grande Fratello Vip nei confronti di Lulù Selassiè, ha lanciato, a sua volta, accuse contro Barù, l'eccentrico chef appassionato di enologia, nuovo concorrente amatissimo dal popolo del web.

La soprano ha puntato il dito contro il nipote di Costantino della Gherardesca, dichiarando: "Barù dovrebbe darsi una controllata, dice cose pesanti e poi dicono di me". La Ricciarelli mal sopporta l'atteggiamento sornione e sopra le righe del gieffino che talvolta si lascia andare ad espressioni colorite. Proprio Barù, al contrario della maggior parte degli inquilini, ha criticato la cantante lirica per i suoi recenti attacchi nei confronti di Lulù. Alfonso Signorini, durante l'ultima puntata, ha difeso la soprano sottolineando che alcune sue espressioni fanno parte di una vecchia generazione le cui convinzioni sono due a morire.

"Anche mia madre chissà quante volte ha detto di uno straniero ‘ma che se ne tornasse al paese suo', mica questo fa di lei una razzista", ha sottolineato Signorini in puntata, suscitando molte perplessità.

"La cosa detta da Katia era brutta, molto forte. Al giorno d’oggi non lo puoi proprio dire. Io non lo direi mai, sono sempre super attento [...] Mio nonno non ha mai detto una cosa del genere. Non è questione di generazione. Non capisco perchè in Italia si facciano passare queste cose, negli Usa saresti fucked. Cose brutte", ha dichiarato lo chef parlando con Jessica Selassiè.

Un'antipatia senz'altro reciproca perché Barù ha anche aggiunto di reputare Soleil Sorge e Katia Ricciarelli "due stron**" anche se simpatiche. Ci sarà un confronto tra i due? Lo vedremo nella puntata del Grande Fratello Vip di questa sera la trentatreesima del reality che proseguirà la messa in onda fino al 14 marzo prossimo, data della finalissima.

