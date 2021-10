Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli ne ha per tutti: ''Para**lo, latin lover della mutua. Bugiarda!''

Gossip TV

Katia Ricciarelli non gradisce la presenza di due gieffini e commenta velenosa il loro percorso al Grande Fratello Vip.

Katia Ricciarelli non riesce a placare la sua ira, suscitata da atteggiamenti scorretti o presunti tali, che l’hanno portata addirittura a contemplare l’idea di lasciare la casa del Grande Fratello Vip. La soprano ne ha per tutti e si è sfogata duramente, parlando di Gianmaria Antinolfi e Miriana Trevisan, diventata sua nemica numero uno.

Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli non si contiene!

Katia Ricciarelli non riesce proprio a digerire il comportamento di alcuni inquilini di Cinecittà, anche se spesso il motivo di tale accanimento appare ignoto ai telespettatori, come nel caso di Miriana Trevisan. Dopo aver baciato Nicola Pisu durante un gioco, Miriana è finita nel mirino di Katia, che ha lanciato pesanti accuse alla showgirl a causa di un gesto che ha strappato un sorriso al resto dei concorrenti del Grande Fratello Vip. L’ira funesta della Ricciarelli non accenna a diminuire e la soprano si è trovata nuovamente a parlare, decisamente male, di alcuni colleghi della Casa.

Questa volta le prediche di Katia sono state indirizzate a Gianmaria Antinolfi, confuso sui sentimenti per Sophie Codegoni e Greta. “Io a Gianmaria ho detto ‘sei un grande latin lover caro mio. Prima non parlavi e adesso fai pure i danni’. Io gli ho detto ‘che cavolo sei venuto a fare al GF Vip? Non parli mai’. Perché adesso non soltanto non parla, ma fa pure i danni. Io l’ho già battezzato ieri dicendogli che è un latin lover parac**o. Gianmaria è un latin lover della mutua. Gode nel vedere donne che discutono per lui, ma non costruisce nulla e alla fine si autodistruggerà”, ha dichiarato la Ricciarelli, come riportato da Biccy.

Non paga delle dichiarazioni sul partenopeo, la gieffina è tornata a parlare della sua nemica numero uno, ovvero Miriana, della quale ha detto: “Santa Maria Goretti, ormai l’ho battezzata così Miriana. Io devo lasciarla stare? E chi ve la tocca. Ma poi lasciando perdere l’altra notte, come si permettere a dire a Raffaella ‘tu vuoi andare a casa, allora ti mando a casa’?! La Fico invece vuole restare. Chi le dà l’autorizzazione per dire certe sciocchezze […] Io la nominerò perché è una bugiarda. Io ho un po’ più di anni di voi e non mi faccio prendere in giro. Quella è una bugiardissima, che nega anche l’evidenza. Sul fatto di Nicola ha finto che non sia successo nulla. Prima hanno bevuto, poi no, poi si sono baciati e alla fine no. Allora io non capisco più nulla ed è meglio che vada via”. Insomma, Katia is on fire e si salvi chi può!

