Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli è la prima concorrente ufficiale: "Ho accettato perché..."

Gossip TV

Katia Ricciarelli conferma la sua partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip.

È ufficiale! Katia Riccarelli è la prima concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip. A dare l'annuncio è la diretta interessata che, intervistata dal settimanale Chi, ha rivelato i motivi che l'hanno spinta a partecipare al reality show di Alfonso Signorini.

Katia Ricciarelli al Gf Vip 6, le prime dichiarazioni della nuova concorrente

"Ho accettato perché sono curiosa, controcorrente e voglio portare nella Casa il mio mondo, quello della lirica" ha confessato Katia Ricciarelli al settimanale diretto da Signorini confermando così la sua partecipazione alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, che partirà a settembre 2021 su Canale 5.

La Ricciarelli ha poi continuato affermando: "Io dico sempre quello che penso, cercando di non offendere nessuno: sono onesta, se qualcuno se la prende mi dispiace, ma bisogna dire la verità e poi sono una che sa difendersi. Vorrei offrire al pubblico che ama il melodramma, e anche a chi non lo conosce, qualche spunto interessante, senza intaccare il mondo che amo, quello della musica. Il melodramma lo abbiamo inventato noi, fa parte della nostra vita".

Leggi anche La verità di Alfonso Signorini sul caso Raz Degan al Gf Vip

Per quanto riguarda le due nuove opinioniste del Gf Vip, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, Katia ha rivelato: "Non conosco la moglie di Bonolis, ma conosco la Volpe: è una persona a modo, non credo che ci saranno problemi. E poi, loro faranno il loro lavoro e io farò il mio [...] Le edizioni passate mi hanno insegnato quello che devo e quello che non devo fare: bisogna imparare dagli errori".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.