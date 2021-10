Grande Fratello Vip: "Katia Ricciarelli è insopportabile" parla Tommaso Zorzi

Gossip TV

Tommaso critica l'atteggiamento assunto da Katia al Grande Fratello Vip.

Katia Ricciarelli è una delle protagoniste indiscusse della sesta edizione del Grande Fratello Vip. A commentare il comportamento assunto dalla soprano nella famosa Casa di Cinecittà ci ha pensato Tommaso Zorzi, influencer ed ex vincitore del reality show condotto da Alfonso Signorini.

L'attacco di Tommaso Zorzi a Katia Ricciarelli

Nel corso delle ultime puntate del Grande Fratello Vip, Katia si è resa protagonista di diversi e accesi scontri in diretta: prima con Carmen Russo e poi con Jo Squillo. L'atteggiamento "aggressivo" della soprano, però, non è per niente piaciuto a molti telespettatori, che l'hanno attaccata criticandola duramente.

Come riportato da Biccy, tra coloro che hanno criticato la Ricciarelli c'è anche Tommaso Zorzi. Ospite del GF Vip Party, il vincitore della quinta edizione del reality ha commentato lo scontro tra la soprano e Jo Squillo: "Ma chi è che fa le sopracciglia alla Ricciarelli? Questa è la domanda della serata. I nostri confronti Giuly? Sì però almeno le tue sopracciglia erano guardabili. Madonna ma lo sapete che la Ricciarelli è insopportabile? Mamma mia Dio ce ne liberi e scambi. Anche meno dai".

E ancora: "Ma mamma mia, per carità! No ma hai capito? Si sente proprio sto ca**o! Ho capito tutto, però vale 1 come tutti i concorrenti, non è che conti per 10! No, amore. È vero! Adesso va bene tutto, però. Ha da sempre questo atteggiamento che si pone con gli altri come ‘io so io e voi non siete un cavolo’, anche meno. L’ho detto!".

