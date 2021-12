Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli e Giucas Casella distruggono Lulù Selassiè: ''Carogna, Manuel la lascerà''

Gossip TV

Giudizi durissimi per Lulù Selassié dopo gli ultimi scontri nella casa del Grande Fratello Vip.

Lulù Selassié è diventata il bersaglio preferito da Katia Ricciarelli, che non perde un’occasione per ribadire quanto trovi superficiale, cattiva e spregevole la giovanissima principessa etiope. Parlando con Giucas Casella, la soprano si lascia andare ad una serie di insulti pesantissimi, per poi scommettere che tra Lulù e Manuel non durerà mai fuori dalla casa del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli crudele con Lulù

Katia Ricciarelli ha preso le parti di Manila Nazzaro, quando l’ex Miss Italia si è scontrata con Lulù Selassié accusandola di non aver mai aiutato nelle pulizie durante i lunghi mesi di permanenza a Cinecittà. In pochi minuti si è scatenato il deliro al Grande Fratello Vip, accresciuto dallo scontro tra Clarissa e Manila in diretta durante l'ultima puntata, che visto la gieffina scoppiare in lacrime per le accuse della principessa etiope. Mentre Lulù e Manila hanno avuto un chiarimento, Katia continua a covare rancore per la giovane concorrente e non perde occasione per ribadire quanto sia infastidita dalla sua presenza in casa.

Osservando Selassié stretta al suo fidanzato Manuel Bortuzzo, che dopo tanti tira e molla, ha ammesso di essere innamorato della principessa, Katia si è lasciata andare ad una serie di commenti molto cattivi. “Pure Manuel stanno intossicando. Però quando finirà il GF Vip ci sarà il ‘salutame a soreta’”, ha sbottato la soprano. Giucas Casella, ascoltando le parole della collega, ha convenuto ammettendo: “Sì la stessa cosa penso io. Quando usciranno finirà questa situazione sarà tutto finito. Ok che qui dentro questa storia gli sta dando carica, però dureranno da Natale a Santo Stefano vedrai”.

“Questa qui è proprio una carogna, mio Dio una carogna, che carogna guarda! Non capisco Manuel come fa a stare con lei”, ha rimarcato Katia. I commenti al vetriolo della soprano hanno infastidito non poco il popolo del web, che si è rivoltato contro la Ricciarelli accusandola di essere ingiusta e crudele.

