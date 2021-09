Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli diventa una furia: ''Imparate a stare al mondo'' (VIDEO)

Gossip TV

Katia Ricciarelli con gradisce lo scherzo orchestrato da Soleil, Raffaella e le principesse.

Lo scherzo orchestrato da Raffaella Fico, le principesse Hailé Selassié e Soleil Sorge ha fatto decisamente infuriare Katia Ricciarelli. La soprano si è sfogata molto duramente contro le colleghe del Grande Fratello Vip, accusandole di aver esagerato e di averle completamente rovinato la serata. La ciliegina sulla torta? Gianmaria Antinolfi prova a fare da tramite e finisce con litigare con Soleil Sorge. Ecco cosa è successo poche ore fa nella casa di Cinecittà.

Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli si infuria!

Mai suscitare l’ira funesta di Katia Ricciarelli. Lo sanno bene Soleil Sorge, Raffaella Fico, le principesse Hailé Selassié che si sono procurate una bella strigliata da parte della soprano, vittima di uno scherzo al Grande Fratello Vip. Tutto è iniziato quando Soleil, Clarissa e Francesca hanno interrotto la cena, raccontando di aver trovato una padella su una pista accesa e di essersi molto spaventate. Le tre gieffine, tuttavia, non sono abili menzognere e tutti si accorgono ben presto dello scherzo, scegliendo di vendicarsi proprio quando tutte vengono convocate in confessionale, compresa Raffaella.

Nascosti nella camera privata della Ricciarelli, i Vipponi chiedono ad Alex Belli di fare da esca e lui si fa trovare in giardino, cercando di confondere le vittime dello scherzo. Nonostante l’abilità dell’attore, le dirette interessate capiscono che i loro coinquilini stanno tramando qualcosa e li ripagano con la stessa moneta, inventando di essere state convocate in confessionale per un motivo piuttosto grave: uno di loro rischia la squalifica per una frase molto grave. Katia non si lascia raggirare ed esplode in una reazione inaspettata, accusando le ragazze di aver scherzato su un argomento delicato che ha spaventato tutti.

Una reazione che lascia di sasso quella della Ricciarelli, che si muove convulsamente per la casa e lancia accuse al vetriolo alle giovani. Spiazzate dalla rabbia di Katia, le gieffine cercano di mediare fino a quando Soleil non perde la pazienza, sostenendo di non aver fatto nulla di grave. Nella querelle si inserisce anche Gianmaria Antinolfi, che difende la soprano e finisce per litigare con la Sorge. Insomma, da uno scherzo innocente si è creato un pandemonio al Gf Vip, segno che i Vipponi sono già decisamente troppo stressati dalla situazione. Ma lo scherzo architettato dalle ragazze potrebbe poi non essere troppo lontano dalla realtà, dal momento che Amedeo Goria rischia la squalifica per aver palpeggiato Ainett Stephens nella notte!

