Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli contro Valentina Nulli Augusti: "Non mi è piaciuta, se entra la..."

Gossip TV

Katia critica duramente il comportamento assunto da Valentina al Gf Vip.

La puntata di ieri del Grande Fratello Vip è stata ricca di colpi di scena. Dopo Greta, la fidanzata di Gianmaria Antinolfi, nella Casa è entrata Valentina Nulli Augusti. Il motivo? Difendersi e replicare alle pesanti critiche ricevute da Sophie Codegoni, Soleil Sorge e Alex Belli.

Katia Ricciarelli contro Valentina Nulli Augusti al Gf Vip

Alfonso Signorini ha voluto dare la possibilità a Valentina di tornare nella Casa del Grande Fratello Vip per difendersi dalle pesanti accuse mosse nei suoi confronti da Sophie, Soleil e Alex. Tra l'ex di Tommaso e i tre concorrenti è scoppiato un'accesa discussione che si è conclusa con una inaspettata proposta del conduttore: "Ma a te piacerebbe entrare lì dentro in quello che definisci il covo delle vipere?".

Subito dopo la diretta del Gf Vip, Katia Ricciarelli è tornata a parlare dell'intervento di Valentina insieme ad Alex e Soleil. "Se quella donna veniva dentro la facevamo davvero nera. […] Quello che ha detto non mi è piaciuto. Perché dire che è una casa di vipere non va bene. Non mi è piaciuta proprio per quello che ha detto" ha dichiarato la soprano.

Leggi anche Samy Youssef spiazza Jessica Selassiè

Dopo aver criticato la Augusti, la Ricciarelli ha voluto spezzare una lancia a favore del giovane Eletti: "Ma la faccia di Tommy? Tenera, emozionata, da ragazzino, da bambino, non la dimenticherò mai più. Mi ero affezionata tanto a lui. Per me se tornasse sarei molto contenta. Mentre quella Valentina proprio no".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.