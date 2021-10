Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli contro Carmen Russo: "Pettegola, scendi dal piedistallo"

Gossip TV

Scontro di fuoco al Grande Fratello Vip durante le nomination palesi tra Carmen e Katia.

Scintille al Grande Fratello Vip tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo. Le due concorrenti del reality show di Alfonso Signorini, infatti, si sono rese protagoniste di un acceso botta e risposta in diretta durante le nomination palesi.

Volano stracci tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo al Gf Vip

L'ultima puntata del Grande Fratello Vip si è conclusa con un duro scontro in diretta tra Katia e Carmen. Il motivo? La nomination della soprano che ha provocato la reazione della showgirl, che non ha perso occasione di lanciarle una frecciata: "Io semplicemente dicevo a Joe che le nomination sarebbero state delle donne e che se era in difficoltà poteva votare me. Non c’è stato nient’altro".

Il comportamento della Russo ha fatto letteralmente infuriare la Ricciarelli che è sbottata accusandola di essere una stratega e pettegola: "Dovete dire le cose come stanno e non mentire. Non amo i pettegolezzi. Tu non volevi essere ascoltata da noi che eravamo accanto. E se la vogliamo dire tutta stavamo parlando di nomination. Dai signora calmati, che non voglio rovinarmi la serata. Sono stanca di questa prima della classe. Vieni giù dal piedistallo. Scendi dal podio santo cielo. Non prendermi per i fondelli, io non sono la regina. Ormai è l’ora che tu la finisca. Tu non dici le cose in faccia, sei diventata la pettegola del Grande Fratello Vip".

"Non la prendo per i fondelli ma non deve permettersi di dirmi che sono una pettegola. Ha sparlato di chiunque da quando è qui" ha replicato Carmen minacciando di lasciare il Gf Vip. A prendere le difese di Katia ci ha pensato l'opinionista Sonia Bruganelli: "Ho visto quello che dice Katia Ricciarelli. Si tratta della verità, io e Adriana sapevamo già chi avrebbe votato Carmen. Sono persone che si mettono d’accordo e si vede tutto. No, no, no, Carmen vediamo quello che dite quando vi accordate".

