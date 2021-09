Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli: "Alex Belli ce l’ha piccolo, una cosuccia”

Gossip TV

Katia Ricciarelli, leggermente brilla dopo la puntata del Grande Fratello Vip, svela dettagli intimi su Alex Belli.

Katia Ricciarelli sta iniziando a sciogliersi, dopo le prime settimane trascorse a bacchettare il prossimo suo senza rimorso. Conclusa la diretta del Grande Fratello Vip, la Ricciarelli ha trascorso del tempo nella Love Boat con Alex Belli, grazie al premio ricevuto in Puntata, ma sembra essere rimasta decisamente insoddisfatta dalle doti intime dell’affascinante attore. Ecco cosa ha rivelato la Ricciarelli dopo un bicchiere di troppo.

Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli svela un dettaglio intimo su Alex Belli

La casa trema quando Katia Ricciarelli fa una rivelazione delle sue e i concorrenti del Grande Fratello Vip sono tutti in pericolo. La soprano ha trascorso le prime settimane a Cinecittà lamentandosi di qualsiasi cosa, trovandosi poco incline alla convivenza forzata ma anche incuriosita dalle storie personali dei suoi compagni di viaggio. Dopo qualche giorno, la Ricciarelli ha iniziato a sciogliersi e partecipa sempre più volentieri alle attività di gruppo, anche se è piuttosto semplice farla infuriare anche per un gioco da tavolo. Insomma, la Ricciarelli o la si ama o la si odia, ma quel che è certo è che la gieffina regala momenti spiazzati al pubblico di Canale5.

Dopo aver commentato le offese di Tina Cipollati a Francesca Cipriani, rivelando di non avere un bel ricordo dell’opinionista di Uomini e Donne, Katia si è ritirata nella Love Boat con Alex Belli. Grazie ad Alfonso Signorini, infatti, la soprano ha vinto un soggiorno romantico con l’affascinante attore. I due hanno bevuto dello spumante che sembra aver fatto immediato effetto sulla Ricciarelli che, tornando dal resto del gruppo, ha ironizzato su un fantomatico incontro passionale con il Belli. Appena l’attore è sparito dai radar, tuttavia, Katia ha avuto ben altro da svelare.

“Ok un pi**llino, piccolo, una roba piccola. Piccino piccò, grande come un Iqos? Peggio! Date quella camera a qualcuno che sia più virile di lui. Però non diteglielo perché si offende. Signore aiutami perché da casa diranno che sono impazzita. ragazzi mi sono ubriacata. La love boat, che delusione ragazzi, mamma mia. Usate questa camera voi altri, perché noi non l’abbiamo usata per niente. Ragazze ha un pi**lletto, una cosuccia. Niente proprio, talmente niente che sembrava neanche ci fosse un uomo accanto a me. Una matita? Magari fosse una matita, adesso le matite son belle sostanziose”, ha svelato la Ricciarelli parlando delle doti intime di Alex. La soprano ha esagerato poiché preda dei fumi dell'alcol o c'è un fondo di verità in queste rivelazioni nel cuore della notte?

