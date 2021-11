Grande Fratello Vip, Karina Cascella tuona: ''Alex, Soleil e Sophie? Spazzatura, fanno vomitare''

Gossip TV

Karina Cascella non gradisce il ménage à trois messo in scena da Alex Belli, Sophie Codegoni e Soleil Sorge al Gf Vip.

La notte di Halloween è successo un po’ di tutto nella casa del Grande Fratello Vip, forse anche grazie all’alcol che è stato versato a fiumi tra i concorrenti della Casa. La scena erotica consumata da Alex Belli, Soleil Sorge e Sophie Codegoni ha indispettito Karina Cascella, che si è scagliata molto duramente contro i tre gieffini.

Grande Fratello Vip, Karina Cascella furiosa: “Fanno vomitare”

Cosa succede quando al Grande Fratello Vip ci si traveste per Halloween e si consumano litri di alcol senza remore? Ogni anno questa festività è una tra le preferite dal pubblico del reality show di Canale5, consapevole che i freni inibitori dei concorrenti salteranno e verranno a galla molte verità. Alex Belli, in guerra aperta con Aldo Montano, ha dato il meglio di sé. L’attore ha inscenato una trama romantica con tanto di bacio cinematografico, coinvolgendo Soleil Sorge e Sophie Codegoni. L’attore ha baciato l’ex tronista di Uomini e Donne, che a sua volta ha baciato Soleil che a sua volta ha baciato Alex. Insomma un triangolo ad alto tasso erotico, che ha fatto il giro del web in pochissimi minuti. La scena, tuttavia, non è piaciuta affatto a Karina Cascella, che si è scagliata duramente contro i tre concorrenti del Gf Vip.

“Schifo totale. Un programma che va in onda 24 ore su 24 che guardano anche i ragazzi. E cosa mostrano? Soleil che limona con Alex, Alex che poi limona con Sophie, Sophie che poi limona con Soleil. Non c’è pregiudizio su nulla che sia amore, ma ci sono messaggi ambigui di promiscuità che fanno davvero vomitare![…] Questa roba fa schifo, anche a livello di scambio. Un ragazzino che guarda potrebbe chiedere cosa fanno quei tre […] Non confondiamo l’amore con la spazzatura. E non confondiamo i sentimenti veri con la voglia di apparire a tutti i costi e con gente che pur di far parlare farebbe qualsiasi cosa. Lui ha una moglie fuori, che è tale e quale a lui. E le due ragazze sono davvero disposte a qualunque cosa. Io trovo anormale tutto ciò, vedere un uomo che bacia una donna, che poi la donna bacia un’altra donna. La gente ormai ha perso i sensi e qualsiasi tipo di valore […] Signore che fate cose con più persone e che mi scrivete che sono nel Medioevo, sì io sono nel Medioevo e mi piace essere antica”, ha tuonato la Cascella.

I commenti dell’opinionista non sono piaciuti a molti, che hanno accusato di Karina di essere retrograda sulle questioni amorose e intime. Nel frattempo, nonostante il lungo sfogo di Delia Duran, Alex ha deciso di ignorare la moglie e rimanere al fianco di Soleil.

