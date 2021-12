Grande Fratello Vip: Kabir Bedi nuovo concorrente ufficiale

Gossip TV

Giungono insistenti indiscrezioni sulla presenza di Kabir Bedi al Grande Fratello Vip. Sarò lui il nuovo concorrente del Gf Vip?

Nella casa del Grande Fratello Vip sono in arrivo nuovi Vipponi, pronti a portare un’ondata di brio a Cinecittà. Tra le new entry, scelte da Alfonso Signorini, ci sarà anche Kabir Bedi il protagonista della serie televisiva degli anni Settanta, Sandokan.

GF Vip, Sandokan sbarca in casa!

Sex symbol degli anni Settanta, asceso all’Olimpo dei divi più iconici di sempre grazie alla sua interpretazione della Tigre di Mompracem nella serie televisiva Sandokan. Di chi stiamo parlando? Dell’affascinante Kabir Bedi, uno degli attori che più è rimasto nel cuore degli italiani. E sembra che sarà proprio lui la new entry della sesta edizione del Grande Fratello Vip, fortemente voluto da Alfonso Signorini per rimpinguare le file di Vipponi che dovranno vivere a Cinecittà fino a marzo 2022, dopo il prolungamento ufficiale del reality show di Canale5.

Mentre Ferdinando Giordano spiega perché il suo ingresso è saltato, Cesara Buonamici spoilera l’ingresso imminente di Kabir Bedi al Gf Vip. “Al mio amico Alfonso lo scoop lo voglio fare io. È vero che arriva Kabir Bedi?”, ha chiesto la giornalista a Signorini, in collegamento con il TG5. “Ma tu in questo momento mi stai bruciando tutto, eh. Va beh sei una grande giornalista, che tutti conosciamo”, ha ammesso Alfonso, confermando la notizia lanciata da Buonamici.

La giornalista, inoltre, ha ammesso di essere a conoscenza della trattativa tra le redazione e Pippo Baudo, l’ex marito di Katia Ricciarelli. Chissà che l’iconico presentatore non si palesi in casa per fare una sorpresa alla soprano…

