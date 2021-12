Grande Fratello Vip, Jo Squillo tuona: ''Quest’anno vince la cattiveria''

Gossip TV

Jo Squillo riflette sulle ultime dinamiche del Grande Fratello Vip, criticando anche Soleil Sorge e Alex Belli.

Jo Squillo ha concluso il percorso nella casa del Grande Fratello Vip decisamente prima di quanto tutti si sarebbero aspettati. La cantante ha parlato dell’atteggiamento di alcuni inquilini di Cinecittà, lanciando frecciatine al vetriolo a Soleil Sorge e al flirt speciale con Alex Belli.

Jo Squillo provoca sul Grande Fratello Vip

Delusa dalla sua eliminazione al Grande Fratello Vip, Jo Squillo segue con interesse le dinamiche della casa più spiata d’Italia e non riesce a non storcere il naso, osservando atteggiamenti agli antipodi con quelli di amore e sorellanza che ha cercato di instillare nelle menti delle gieffine. Nel corso di una diretta Instagram con altri protagonisti del reality show, mentre Ainett Stephens ha difeso Lulù Selassié, Jo ha ammesso: “Io sulla sorellanza ho cercato di dire tanto e ce ne sarebbe ancora da dire, anche se so di poter risultare un po’ noiosa, piace e tira la cattiveria, un modo di dire le cose dirette come ‘bye bi**h’, fa più audience dire certe cose”.

Una bella stoccata quella della Squillo, che è tornata poi a parlare della liaison pericolosa tra Soleil Sorge e Alex Belli, che ha tenuto i fan del Gf Vip con gli occhi incollati allo schermo. Secondo la cantante, infatti, questo triangolo amoroso sarebbe stato romanzato per ricamarci sopra un amore proibito e non si esclude che tutto sia stato premeditato dai diretti interessati. Del resto, Jo ha ancora il dente avvelenato con Alex, reo di averle teso una trappola alle Nomination.

Secondo Jo, infatti, Belli è una persona falsa capace di mentire guardandoti negli occhi. I due gieffini, ormai entrambi lontano dalla casa di Cinecittà, riusciranno a risolvere e appianare le loro divergenze? Nel frattempo, tutti gli occhi sono puntanti in casa per l’ingresso di nuovi Vipponi, pronti a sostituire coloro che lasceranno il gioco a causa del prolungamento ufficiale del programma.

