Grande Fratello Vip, Jo Squillo rompe il silenzio su Katia Ricciarelli: "Privilegiata. Io non ho mai cercato lo scontro"

La verità di Jo Squillo sul rapporto con Katia Ricciarelli.

Jo Squillo è l'ultima concorrente eliminata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Ospite dell'ultima puntata di Casa Chi, la showgirl ha fatto il bilancio del suo percorso nella Casa, caratterizzato anche dagli accesi scontri con Katia Ricciarelli.

Jo Squillo e il rapporto con Katia Ricciarelli al Gf Vip

A pochi giorni dalla sua eliminazione dal Grande Fratello Vip, Jo Squillo ha rilasciato un’intervista a Casa Chi in cui ha parlato del suo rapporto con Katia. "È sicuramente la super privilegiata, ma anche rispettata, viziata, coccolata" ha dichiarato l'ex gieffina a Casa Chi "Perché ricordiamoci che ha la sua cameretta. Oltre la camera ha anche il suo bagno privato. Mi chiedevano se fossi infastidita, no in realtà mi andava essere non privilegiata e dormire in uno stanzone con 8 persone. Però attenzione, questo privilegio una donna così intelligente deve riconoscerlo e ridare rispetto agli altri che non hanno questo privilegio. Direi che questo è il minimo".

L'ex gieffina ha poi rivelato di esserci rimasta male per il comportamento assunto dalla Ricciarelli nei suoi confronti: "C’è però una cosa che mi ha ferita molto e che non ha offeso soltanto me, ma la storia di tante persone. Parlo di quando ha sbeffeggiato ‘Siamo Donne’, un inno al femminile cantata da 3 generazioni. Ha ridicolizzato la mia storia di 40 anni, lei ne ha 50, ma io comunque 40. Questo è stato di cattivo gusto. Io non ho mai cercato lo scontro, sono stata sempre leale".

A proposito di Carmen Russo, con cui ha instaurato una bella amicizia, Jo ha confessato: "Una donna che per me è stata una vera sorellina è stata Carmen Russo, una donna piena d’amore incapace di offenderti. Accomodante, sopporta, sopporta. Voi non sapete quante ne abbiamo sopportate con la Katia Ricciarelli. La famosa lista era infinita. Abbiamo fatto finta di nulla su almeno cento cose".

