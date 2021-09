Grande Fratello Vip, Jo Squillo indossa il niqab e scoppia la Polemica

Gossip TV

Jo Squillo lancia un messaggio importante indossando il niqab, ma non tutti gradiscono il gesto della concorrente del Gf Vip.

Jo Squillo è entrata nella casa del Grande Fratello Vip con una missione ben precisa e fa di tutto per portarla a termine. La cantante ha fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia sventolando la bandiera della pace per la comunità LGBT+, per poi presentarsi nel corso dell’ultima puntata con il niqab come simbolo del sostengo alle donne agfane. Il gesto di Jo, per quanto nobile, ha fatto storcere il naso a molti.

Grande Fratello Vip, Jo Squillo con il niqab per le “sorelle afgane”

L’ingresso trionfale di Jo Squillo nella Casa del Grande Fratello Vip sembra essere solamente il primo passo di un progetto più grande e complesso, evidentemente ideato dalla cantante prima di varcare la porta rossa di Cinecittà. Da sempre, Jo è impegnata in tante campagne di sensibilizzazione e ha lottato in prima linea per i diritti delle donne, così come per quelli della comunità LGBT+. Comunità che ha omaggiato nel corso della prima puntata, presentandosi sulla passerella con una bandiera arcobaleno e ribandendo tutto il suo sostegno alla causa.

Leggi anche Grand Fratello Vip, Francesca Cipriani insulta Amedeo Goria in diretta!

Nel corso della diretta di ieri, lunedì 20 settembre 2020, la Squillo ne ha fatta un’altra delle sue, questa volta indossa un niqab per solidarietà con le donne afgane, costrette ad indossarlo dopo l’instaurazione del regime talebano. “Anche in un momento così di gioia e di leggerezza, è chiaro che noi donne, e anche gli uomini, non possiamo dimenticare e creare degli atti di solidarietà per le sorelle di Kabul”, ha spiegato la Squillo ad Alfonso Signorini che ha apprezzato il gesto.

La fretta con la quale il presentatore ha liquidato la faccenda, tuttavia, non è stata vista di buon occhio dai telespettatori che hanno trovato l’intero siparietto poco rispettoso. Anche dal web si levato proteste per il gesto di Jo, e in molti hanno fatto notare come parlare superficialmente di un problema sia peggio che ignorarlo.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.