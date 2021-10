Grande Fratello Vip, Jo Squillo fa lo sciopero della fame, Sophie e Raffaella: ''Facciamolo per dimagrire''

Gossip TV

Raffaella Fico e Sophie Codegoni finiscono nel mirino dei fan del Grande Fratello Vip, dopo aver infranto lo sciopero della fame di Jo Squillo.

Jo Squillo ha annunciato che avrebbe fatto lo sciopero della fame, per sensibilizzare l’opinione pubblica sul caso Chico Forti. Sophie Codegoni e Raffaella Fico hanno deciso di unirsi all’inquilina del Grande Fratello Vip, per un motivo assurdo. Finite nell’occhio del ciclone, le due gieffine hanno infranto la promessa, mangiando di nascosto nel magazzino. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni e Raffaella Fico ingannano Jo Squillo

Jo Squillo si è fatta portavoce di diverse tematiche delicate, portando il suo spirito di protesta anche nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo aver indossato in niqab per solidarietà alle donne afgane, la cantante ha annunciato in diretta tv l’inizio del suo sciopero della fame, atto a sensibilizzare il pubblico sul caso Chico Forti, l’italiano arrestato in America nel 2000 con l’accusa di omicidio e condannato all’ergastolo. Condanna che, pur continuando a scontare, dovrebbe vedere Forti in un carcere italiano stando alla Convenzione di Strasburgo.

“Scusami Alfonso. Visto che tu sei così celere nelle cose burocratiche. Ci sarebbe una cosa molto importante che a me sta molto a cuore. Vedi di risolvere anche la cosa di Chico Forti, che è ancora là e deve tornare. Ti prego, ci sono delle priorità su queste cose. Occupatene tu e vediamo di risolvere tutto. A questo punto ti dico che io da oggi faccio lo sciopero della fame. Questo perché è impossibile che non ci sia nessuno che riesce a dare delle risposte. Il governo italiano deve intervenire urgentemente”, ha annunciato Jo durante l’ultima puntata del GF Vip.

La gieffina, poi, ha coinvolto anche Sophie Codegoni e Raffaella Fico, che si sono unite allo sciopero della fame, ma per motivazione decisamente bizzarre. “Facciamolo, se domani usciamo dobbiamo essere magre”, ha dichiarato Sophie appoggiata da Raffaella. Inevitabilmente, il popolo del web si è scagliato contro le due concorrenti, soprattutto quando Raffaella e Sophie hanno continuato a far credere a Jo di aver proseguito con il digiuno per poi andare a rifocillarsi in gran segreto nel magazzino della casa!

Jo Squillo: "Fate il digiuno per Chico Forti?"

Raffaella: "Io quando non mangio per un giorno perdo 1 kg 2 kg"

Sophie: "Facciamolo, se domani usciamo dobbiamo essere magre"



MA CHE MESSAGGIO PASSA? QUI L'ATTIVISMO NON C'ENTRA NULLA #gfvip — Vittoria (@Trash28797634) October 17, 2021

