Grande Fratello Vip: Jo Squillo a ruota libera su Alex Belli, Katia Ricciarelli e Manuel Bortuzzo

Jo Squillo rivela: "Ecco chi mi ha deluso. Il vincitore? Io tifo per Manuel".

Jo Squillo è stata una delle protagoniste più apprezzate e chiacchierate della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Intervistata in esclusiva da Superguidatv, l'ex gieffina ha fatto un bilancio del suo percorso nella Casa, criticato Alex Belli e svelato il nome del suo vincitore.

Jo Squillo dopo il Gf Vip: le parole su Alex Belli, Katia Ricciarelli e Manuel Bortuzzo

A distanza di alcune settimane dalla sua eliminazione, Jo Squillo è tornata a parlare della sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip. Parlando dei concorrenti della sesta edizione, la showgirl ha rivelato di essere rimasta delusa dal comportamento di Alex: "Con me ha perso totalmente la faccia e la fiducia. È un mentitore ai miei occhi, è un traditore. Ho preferito Davide, sempre molto onesto. Alex non è più credibile ai miei occhi".

A proposito del triangolo amoroso formato da Alex, Delia e Soleil, Jo Squillo ha confessato: "Io credo che sia tutto molto romanzato, io ho perso veramente la fiducia. Non credo che ci sia un burattinaio dietro, ma tutti e tre sono assolutamente loro a decidere il racconto. [...] Certe volte ho trovato chi aveva tanta voglia di protagonismo".

Durante la sua esperienza al Gf Vip, Jo si è resa protagonista di accesi scontri con Katia Ricciarelli: "Ci sono stati dei momenti belli ma anche l’infinita delusione, perché da una donna in qualche modo unica non mi aspettavo un atteggiamento del genere, una rabbia, un rancore un risentimento così acido". Sempre a Superguidatv, l'ex gieffina ha rivelato il nome del suo vincitore: "Faccio il tifo per Manuel però non sono sicura che lui riesca a rimanere perché è un puro [...] Trovo sia una delle persone più buone all’interno della casa, una persona tenera, pura, che ha raccontato, e non negando, la sua grande sofferenza umana".

