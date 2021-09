Grande Fratello Vip, Jo Squillo a Gianmaria Antinolfi: "Certe passioni non possono tramutare in amicizia"

Gossip TV

Jo commenta il rapporto burrascoso tra Gianmaria e Soleil.

Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge sono ai ferri corti. A commentare il rapporto burrascoso tra i due concorrenti e l'accesa lite avvenuta durante l'ultima diretta del Grande Fratello Vip ci ha pensato Jo Squillo.

Gianmaria Antinolfi si confida con Jo Squillo al Gf Vip

Dopo essersi scontrato duramente con Soleil, Gianmaria ha deciso di sfogarsi con Jo. "È una persona meravigliosa, una persona eccezionale che veramente mi ha curato il cuore. Io ho sempre cercato l’amore [...] Sono stato un principe. Io da uomo, l’unica cosa che voglio da una donna sono delle piccole attenzioni" ha confessato il discusso concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

"Il fatto di esser stato zitto su cose che avresti potuto dire ti ha fatto onore" ha prontamente replicato la showgirl riferendosi alla lite avvenuta nella Casa tra lui e Soleil. "Le parole, quando dette, rimangono e hanno una gravità [...] Lei è andata a dire una cosa del genere dopo che avevamo chiarito. Per il bene che ci siamo voluti potevamo essere l'uno la forza dell'altra" ha ribattuto Gianmaria cercando di spiegare la sua posizione.

Jo ha ascoltato con attenzione le parole di Gianmaria e poi ha chiosato: "Certe passioni non possono tramutare in amicizia. Secondo me la sua passione non si può tramutare in amicizia, non ce la fa". "Alla fine sono io che ci sono rimasto malissimo perché le volevo dare il mondo. È stata lei a voler prendere quella decisione e adesso che può trasformarla in amicizia non è capace. Ho sbagliato a non chiarire con lei prima di entrare" ha concluso l'ex di Belen Rodriguez rivelando di essersi pentito di non essersi confrontato con l'influencer prima del Gf Vip.

