Grande Fratello Vip, Jessica Selassié vuole abbandonare: "Non sono motiva e non sono amata"

Gossip TV

La sorella più grande delle principessa Selassié in crisi medita di lasciare la Casa del Grande Fratello Vip.

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri, venerdì 17 dicembre, Jessica Selassié è andata in crisi. Al termine della diretta, la più grande delle tre sorelle etiope protagoniste del reality, è scoppiata a piangere accanto a Manila Nazzaro e Giucas Casella. Jessica non si sente molto considerata all'interno del reality e forse non ha tutti i torti.

Gf Vip, Jessica Selassié in crisi: "Non sono motivata e non sono amata"

Nonostante le tante sorprese dedicate un po' a tutti i concorrenti, di lei non si parla mai anche se la gieffina è molto amata dal pubblico come dimostrato nella percentuale di preferenze riscontrata nella sua ultima nomination. Stesso discorso peraltro riguardante la sorella più piccola Clarissa, eliminata qualche settimana fa e troppo poco considerata.

Signorini le aveva promesso un "bono" e Alessandro Basciano, entrato ieri, ha subito puntata su Soleil e Sophie, generando ulteriore malumore in Jessica.

“Non sono motivata nello stare qui dentro non sono stimolata, ci sono troppe donne e non entra nessun bono per me, ho perso l’interesse”. “Quando sono andata in studio non ho sentito calore da parte del pubblico, sembra che stia qui a scaldare il letto. Sono sincera. Stasera in studio non c’era neanche Clarissa [assente a causa di un potenziale contagio Covid) non so se voglio restare”.

In studio Jessica è stata considerata pochissimo a differenza di Soleil che dopo aver annunciato di voler restare ha causato una gioia incontenibile da parte di Signorini.

“Magari a casa non piaccio, ho avuto questa percezione. Sono stata salvata dalla nomination contro Patrizia solo perché lei era qua da due settimane. Quando siamo andate in studio Soleil ha avuto un calore che io non ho avuto, ma dopo tre mesi aspetto di arrivare a qualcuno. Non ho fan, quelli in studio battevano le mani solo perché dovevano farlo, mi sento inutile, servo solo a cucinare”.

Poi ha concluso:

“Lulù ha molto più successo di me, adesso mi sento banale ed inutile, al pubblico non sono arrivata, in puntata hanno mai parlato di me? Mai, sembro solo una che cucina, che fa la vittima e che è cattiva. Avete mai visto qualche clip su me? Mai”.

A consolarla c’ha pensato anche Miriana Trevisan che ha consolato alla principessa ricordandola che dentro la Casa è molto amata.