Grande Fratello Vip, Jessica Selassié si scaglia contro Sophie Codegoni: ''Mi hai rotto il ca**o''

Jessica Selassié scopre che Sophie Codegoni ha mangiato tutti i biscotti senza glutine, e si scaglia contro la gieffina.

Non è la prima volta che Jessica Selassié trova difficoltà a causa dei suoi problemi alimentari, scontrandosi con i colleghi del Grande Fratello Vip per poter mangiare come tutti gli altri. Dopo aver scoperto che Sophie Codegoni ha finito l’intera scorta di biscotti senza glutine, gli unici che può mangiare senza far male al proprio organismo, la principessa etiope esplode.

Gf Vip, Jessica Selassié furiosa con Sophie Codegoni

Jessica Selassiè sta vivendo un momento critico nella casa del Grande Fratello Vip, preoccupata per lo stato mentale della sorella Lulù dopo il rifiuto di Manuel Bortuzzo, portato al limite dall’insistenza della principessa etiope. A peggiorare l’umore di Jessica, poi, c’è la delicata questione alimentare che sembra essere rispettata da ben pochi inquilini di Cinecittà. Dopo lo scivolone di Jo Squillo sui celiaci, anche Sophie Codegoni ha fatto un grave torto a Jessica, mangiando tutti i biscotti senza glutine, messi a disposizione appositamente per la gieffina. Selassié, infatti, è celiaca e non può consumare gli stessi pasti dei suoi colleghi, né mangiare cibo cucinato nelle stesse pentole, se non vuole sentirsi male seriamente.

“Sophie non dirmi che mi hai finito i biscotti? Voglio piangere… Perché mi hai fatto questo? Ha mangiato quelli che piacevano a me”, ha sbottato Jessica furiosa. Clarissa, vedendo la disperazione della sorella che è sempre costretta a non godere del cibo a disposizione, ha dichiarato: "Le devi spiegare che tu mangi solo senza glutine, quindi o mangia anche lei così o no. Li ha mangiati tutti, ed erano tantissimi”.

“Non lo mangia più senza glutine, mi ha rotto il ca**o. Me lo ha svuotato, me li ha mangiato tutti. Va*****ulo, queste cose mi mandano proprio in bestia. Mi comprano sempre cose che non mi piacciono, per una volta che mi piaceva una cosa. Se lei non trova senza glutine può mangiarli, io non posso farlo questo e mi rode il c**o”, ha chiosato Jessica, al limite della rabbia. Lo scontro sembra ormai essere inevitabile e come giustificherà Sophie, al centro dei pettegolezzi per il flirt con Gianmaria Antinolfi, il suo gesto poco rispettoso?

