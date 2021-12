Grande Fratello Vip, Jessica Selassié si lamenta di Alessandro Basciano: ''Lancia frecciatine per la Nomination''

Gossip TV

Jessica Selassié confida a Soleil Sorge di avere qualche problema con Basciano dopo la puntata del Grande Fratello Vip.

Jessica Selassié non ha digerito il comportamento di Alessandro Basciano, che si è avvicinato a lei con fare ammiccante per poi cedere alle lusinghe di Sophie Codegoni e dichiarare il proprio interesse per la giovane milanese. Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Basciano si è distaccato da Jessica, convinto che lei lo abbia spedito in Nomination per pure vendetta, e la principessa etiope si lamenta della situazione con Soleil Sorge.

Grande Fratello Vip, la frustrazione di Jessica Selassié

Alessandro Basciano ha fatto girare la testa alle inquiline di Cinecittà, in particolare modo attirando le attenzioni di Jessica Selassié e Sophie Codegoni. La principessa etiope è entrata al Grande Fratello Vip con il desiderio di trovare l’amore, ma nessun inquilini sembrava fare al caso suo, mentre Sophie si è legata a Gianmaria Antinolfi in una liaison fatta di tira e molla continui. Così, corteggiato da due bellissime ragazze, Basciano ha cercato di conoscere meglio entrambe, per poi confermare il suo interesse per Codegoni. Inevitabilmente, è scoppiato il caos, dal momento che Sophie ha spergiurato di non aver interesse romantico per Alessandro, e che sarebbe stata lontano da lui per lasciare modo all’amica Jessica di provare a sedurlo.

Insomma, un tradimento in piena regola che ha mandato all’aria lo spirito natalizio in Casa. Durante l’ultima puntata del Gf Vip, Basciano è finito al centro delle critiche, accusato di aver illuso Jessica e di non essere realmente interessato a Sophie. Anche Clarissa Selassié si è scagliata contro il deejay, suscitando l’ira della sorella di Basciano, che ha trovato eccessivo l’intervento della principessa etiope. Nel frattempo, Jessica si è vendicata facendo il nome di Alessandro alle Nomination segrete e il suo voto, sommato a quello dei colleghi, ha portato il gieffino al televoto.

Parlando con Soleil Sorge, che sarà spiazzata da Alex Belli e Delia Duran, la principessa ha ammesso di essere triste per il rancore che Basciano sembra riservarle. “Ho capito da cosa derivano le frecciatine. È convinto che io lo abbia nominato e pensa che io sia stata incoerente. Clarissa ha parlato così per aiutarmi a non soffrire, non per qualche altro motivo. Io ho scoperto questo tramite Sophie, perché lui le ha detto che io o Valeria lo abbiamo nominato. Ci siamo incrociati e lui è stato strano. Io ho detto a Sophie che l’ho votato, non avevo problemi, ma come lo dico a lui? Perché lei sta sempre in mezzo, quindi parliamo in tre”, ha ammesso Jessica, senza risparmiare una frecciatina a Sophie.

