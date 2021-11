Grande Fratello Vip, Jessica Selassié interessata a Gianmaria Antinolfi? La rivelazione di Soleil Sorge

Gossip TV

Soleil spiazza tutti al Grande Fratello Vip con una rivelazione su Jessica.

A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda stasera su Canale 5, Soleil Sorge ha sganciato una vera e propria bomba. Stando a quanto riportato dall'influencer italo-americana, la principessa Jessica Selassiè sarebbe interessata a Gianmaria Antinolfi.

Jessica Selassié ha una cotta per Gianmaria Antinolfi?

Colpo di scena al Grande Fratello Vip! Jessica si è presa una cotta per Gianmaria? A rivelarlo è stata Soleil che, come riportato da Blogtivvu, ha dichiarato: "Stasera Jessica mi ha detto l’uomo ideale che vorrebbe dentro la casa e praticamente ha descritto Gianmaria, lui non mi sembrava così dispiaciuto".

La confessione della Sorge ha spiazzato Giucas Casella e Alex Belli,che ha prontamente replicato: "Il colpo di coda del playboy". Sarà davvero così? Siamo sicuri che Alfonso Signorini non perderà l'occasione stasera di parlarne insieme alla giovane principessa Selassié.

Intanto nelle ultime ore, Jessica ha confessato a Francesca Cipriani di essere stata insieme a un personaggio dello spettacolo molto famoso: "Sono stata con una persona speciale. Ancora oggi ci parlo, ma è una persona troppo famosa per poter uscire adesso con me [...] Si tratta di una persona troppo conosciuta. Mi disse che dovevo amarmi di più. Tra di noi c’era tanta attrazione e stima".

