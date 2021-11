Grande Fratello Vip, Jessica Selassié in lacrime: ''Non ci fanno mai parlare''

Gossip TV

Riflettendo su quanto accaduto in puntata, Jessica Selassié scoppia in lacrime e si sfoga con Patrizia Pellegrino.

Dopo la turbolenta puntata del Grande Fratello Vip, Jessica Selassié ha un crollo. La principessa etiope è stanca di essere attaccata e di non aver modo di rispondere alle insinuazione sul suo conto e su quello delle sorelle. Complice l’eliminazione di Clarissa, Jessica scoppia in lacrime e si sfoga con Patrizia Pellegrino.

Grande Fratello Vip, il crollo di Jessica Selassié

È stata una puntata decisamente movimentata per le sorelle Selassié. Le principesse etiopi hanno dovuto difendersi su più fronti, prima commentando le parole rivolte a Katia Ricciarelli, poi giustificando il crollo emotivo di Lulù Selassié e, infine, salutando Clarissa che è stata eliminata dalla Casa. Terminata la diretta, Jessica si è sfogata con Patrizia Pellegrino, scoppiando in lacrime per quanto accaduto. “Così stiamo deludendo la mia famiglia, mio padre, che ci tengono che noi usciamo nel vero modo in cui siamo. Io non sono nessuno e l’ho sempre detto”, ha ammesso Selassié.

“Ti attaccano, poi è normale che tu cerchi di prevaricare la voce che ti sta attaccando, non è giusto! Anche perché poi sono sempre le solite persone, non ti lasciano mai parlare, hanno sempre ragione loro”, ha concluso la principessa visibilmente provata. Jessica ha mantenuto il suo ruolo di sorella maggiore durante questi lunghi mesi, prendendo le difese delle sorelle che più volte si sono trovate in mezzo alle polemiche. Secondo la gieffina non è stato mai dato modo di dare la loro versione dei fatti senza essere ingiustamente interrotte, nonostante abbiano sempre chiarito di non sentirsi vere Vip o migliori degli altri inquilini di Cinecittà. “Giorno per giorno, devi essere forte anche per Lulù. Parlale con l’amore che hai dentro, sono sicura che ci riesci”, l’ha rassicurata Patrizia.

Certamente la questione non terminerà qui, dato che Jessica ha intenzione di far valere il proprio punto di vista e di difendere Lulù, che è sempre più spaesata dalle dinamiche del Gf Vip. La gieffina è finita al televoto, nuovamente contro una delle sorelle, e chissà come potrebbe reagire se il pubblico scegliesse di eliminare proprio Jessica.

