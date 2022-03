Grande Fratello Vip, Jessica Selassié ha deciso: ''Barù? Non lo vedrò mai più''

Gossip TV

Jessica Selassié ha preso una decisione sul rapporto con Barù, che non continuerà dopo la Finale del Grande Fratello Vip.

Nelle ultime settimane, Jessica Selassié e Barù sono stati al centro di tantissime polemiche, che hanno visto la coppia allontanarsi sempre di più, fino al punto di rottura. Giunti a disputare la Finale del Grande Fratello Vip, con ancora tanti dubbi da risolvere e tante parole non dette che aleggiano per la casa di Cinecittà, Jessica conferma a Barù la sua intenzione di tagliare tutti i ponti dopo la fine del programma.

Grande Fratello Vip, Jessica dice addio per sempre a Barù

Mancano pochissime ore prima della rivelazione. Chi sarà il vincitore del Grande Fratello Vip? Jessica Selassié deve sudarsi un posto in Finale, combattendo al televoto contro Giucas Casella, che ha ipnotizzato Delia Duran provocando il caos. La principessa etiope non ha mai nascosto il suo desiderio di vincere, anche per poter contribuire economicamente in famiglia, data la precaria situazione dopo l’arresto del padre. Negli ultimi giorni, accantonata la voglia di accaparrarsi il ricco montepremi, Jessica ha trascorso ore a rimuginare sulla relazione con Barù, che ha avuto una brusca interruzione dopo la messa in onda del confessionale velenoso del gieffino contro la principessa.

Così, in un momento di solitudine, Jessica vede Barù solo nel suo letto e cerca di avvicinarsi un’ultima volta, scoprendo che il gieffino ha fatto un incubo che la riguarda. A questo punto, a mo’ di provocazione ma anche per chiarire le proprie intenzioni, Selassié ha ammesso: “Hai fatto un incubo per colpa mia? Per la domanda che ti ho fatto ieri… Mi interessava sapere un po’ di cose, almeno qua ti posso conoscere, perché fuori non ti vedrò più. Non me ne frega niente, non lo voglio più vedere assolutamente, ti blocco anche su Instagram”.

Barù ha replicato alla provocazione, dichiarando: “Che bello, finalmente non vedrò più nessuno di voi e non dovrò sentire le vostre parole”. Jessica, nonostante l’attrazione che prova per Barù sia sempre più palese e meno controllabile, sembra sicura di voler tagliare i ponti con il gieffino, certa che il rapporto porterà solo altra sofferenza e non si evolverà mai in una storia d’amore.

