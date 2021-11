Grande Fratello Vip, Jessica Selassié è stata insieme a un Vip: "Adesso è troppo famoso per uscire con me"

Gossip TV

Jessica rivela di essere stata insieme a un personaggio dello spettacolo molto noto.

Stasera, venerdì 5 novembre 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nell'attesa, la principessa Jessica Selassié si è lasciata andare a una confessione inedita riguardo la sua situazione sentimentale.

La confessione di Jessica Selassié al Gf Vip

A poche ore dalla diretta del Grande Fratello Vip, Jessica si è sfogata con Francesca Cipriani rivelandole, come riporta Biccy, di aver avuto un ex molto famoso: "Le mie amiche avevano anche avventure da una notte, sai la concezione americana è diversa. Io però non riesco, non ce la faccio proprio. Da una parte invidio chi lo fa, perché poi ha tante esperienze, fai tante conoscenze. A volte invidiavo le mie amiche spontanee e libere. Anche a ballare io non riuscivo ad andare con un ragazzo per una sera. In questi anni non sono stata con nessuno".

"L’unica volta che sono stata con una persona subito è stata speciale. Ancora oggi ci parlo, ma è una persona troppo famosa per poter uscire adesso con me" ha aggiunto la Selassié "Si tratta di una persona troppo conosciuta. Mi disse che dovevo amarmi di più. Tra di noi c’era tanta attrazione e stima. Per questo è successo e mi sono lasciata andare, perché non c’era soltanto la fisicità". Chi sarà l'uomo in questione?

Leggi anche Miriana Trevisan furiosa con Nicola Pisu, ecco perché

Jessica ha continuato rivelando di avere alcuni blocchi con gli uomini proprio per la sua fisicità: "Se io interesso a uno che non mi piace mi sento a disagio e vado in tilt. In questi 5 anni non mi è mai capitato di trovare qualcuno che mi piacesse al 100%. Poi non mi piacevo nemmeno io, avevo 25 kg in più. Non mi mettevo in costume, nemmeno in pantaloncini perché non stavo bene con me stessa. Mi ero spenta e la gente lo notava. Ero complessata per i kg in più. Con i social si guardano molto le cose fisiche e superficiali. In questi 5 anni tante cose mi sono preclusa. Quando magari era un periodo che stavo meglio avevo delle finte amiche accanto che mi deridevano. Non vedevano l’ora che facessi un errore e alle spalle dicevano cattiverie".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.