Grande Fratello Vip, Jessica Selassié delusa da Alessandro Basciano: "Ha rovinato un momento bello"

La principessa etiope contro l'ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Nelle ultime trascorse nella Casa del Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano è tornato spesso a parlare della sua nomination, non nascondendo del risentimento per alcuni dei gieffini che lo hanno votato. L'ex corteggiatore ha cercato di chiarire con Gianmaria Antinolfi con il quale dice c'era un accordo non rispettato e poi con Jessica Selassié che Basciano ha giudicato incorrente.

La principessa etiope ha spietato il motivo per cui ha voluto nominare Alessandro con Miriana Trevisan. Durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Jessica e Lulù hanno ricevuto una sorpresa dal dal fratello e dalla sorella Clarissa ma, al ritorno in salotto, Basciano era molto contrariato per essere stato definito da Clarissa, "il tizio". A tal proposito, Jessica ha sottolineato: "Ha rovinato un mio momento bello".

"Io avevo la mia motivazione che era comunque un pochino di vendetta nei confronti della sua scelta e soprattutto perché ha intossicato un momento mio e di Lulù e con i miei fratelli. C’è stato un gelo pazzesco a causa di Alessandro Basciano".

"Quando siamo uscite da là c’è stato un gelo pazzesco per quello che lui ha commentato ha proseguito Jessica - Non c’è stata una persona che ha detto che bello. Di solito io e Lulù ci alziamo e andiamo ad abbracciare la persona che ha ricevuto una cosa bella, abbiamo trovato gelo, facce così, ti dico in generale tutta la casa. Quando ci siamo sedute sul divano ha iniziato a dire ma come si permette, e io ho detto è un momento nostro non lo rovinate grazie!”.

Basciano, dal canto suo, ha attaccato Jessica per la nomination. "E viene a nominare me? È uno scherzo. Però poi mi cerca tutti i giorni, non sei coerente”, ha tuonato l'ex corteggiatore parlando con Sophie.

