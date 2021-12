Grande Fratello Vip, Jessica Selassié contro Sophie Codegoni: "Se ha un problema deve parlarne con me"

Gossip TV

Lo sfogo di Jessica dopo lo scontro con Sophie al Gf Vip.

La nuova puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda lunedì 3 gennaio 2021 su Canale 5. Nell'attesa, nella Casa di Cinecittà è scoppiata un'accesa lite tra Sophie Codegoni e le sorelle Jessica e Lulù Selassiè.

Lo sfogo di Jessica Selassié

Sophie e Lulù si sono rese protagoniste di un duro botta e risposta a causa di una battuta infelice fatta dall'ex tronista di Uomini e Donne a Jessica. Proprio quest'ultima, infastidita dalla situazione, si è lasciata andare a un duro sfogo con Manuel Bortuzzo, Valeria Marini e Carmen Russo: "Se Sophie ha un problema deve venire a parlarne con me".

"Non deve farne una questione con tutto il tavolo" ha aggiunto la Selassié criticando il comportamento della Codegoni "...me ne sono andata perché non sto lì a parlare con 18 donne che vanno a infierire e dicono la loro. In queste cose io poi manco voglio entrarci. Basta, farmi passare per la rosicona che si mette in mezzo anche no. Mi sono stufata".

Jessica ha poi continuato il suo sfogo con Valeria e Carmen: "Tutti mi attaccano, che devo fare? Devo rimanere lì? A me queste cose non piacciono. Stavate parlando di me, l'ho sentito il mio nome. Lei ha scaricato Gianmaria per Alessandro ma dov'è questa passione? Sono due settimane che stanno lì a parlare, ma che si devono dire? Per me non c'è nessun triangolo".

