Grande Fratello Vip, Jessica Selassié contro Maria Monsé: "Voglio sbatterla fuori, non la sopporto"

Jessica critica e attacca duramente Maria al Grande Fratello Vip.

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda stasera lunedì 13 dicembre 2021 su Canale 5. Tra i concorrenti al televoto anche Maria Monsé, che nelle ultime ore è finita nel mirino di Jessica Selassié.

Jessica Selassié stanca di Maria Monsé

Jessica non sopporta più Maria e non perde mai occasione per criticarla e attaccarla al Grande Fratello Vip. Parlando con Francesca Cipriani e Davide Silvestri, la giovane principessa ha infatti rivelato di non tollerare più la presenza della concorrente e di volerla eliminare a tutti i costi dal gioco.

"Il mio intento è quello di sbattere Maria fuori perchè ne ho le pa**e piene di lei. Non la sopporto. Vedrai domani in puntata, dirà ‘perchè loro sono sono cattivi’, ma vaf*****lo. E’ molto furba, non ho detto che è cattiva" ha confessato la Selassié riferendosi al comportamento della Monsé "Mi da fastidio che lei continui a dire che noi siamo cattivi, invece il suo gioco è ben chiaro. Fa la cameriera di Valeria Marini. Dovrebbe essere se stessa, meno piagnona e affrontare le cose".

E ancora: "Maria fa tutto il contrario di quello che dovrebbe fare. Sparla, perchè sparla. Non voleva dormire con Patrizia Pellegrino e si è cercata mille scuse, tipo che Patrizia russava. Dì che è perchè non vuoi dormire con lei. Diceva ‘quella lì mi da fastidio’, mentre Patrizia era nella stanza". Come reagirà Maria? L'appuntamento è per stasera in prima serata su Canale 5.

