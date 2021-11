Grande Fratello Vip: Jessica Selassié contro Jo Squillo, ecco cosa è successo

Gossip TV

Jessica Selassié perde le staffe e sbotta contro Jo Squillo: "A me di te non interessa".

Tensioni al Grande Fratello Vip. Dopo Alex Belli e Aldo Montano, anche la principessa Jessica Selassié e Jo Squillo si sono rese protagoniste di un'accesa discussione nella Casa.

L'ira di Jessica Selassié

Jessica ha sbottato al Grande Fratello Vip. Il motivo? I suoi problemi di celiachia che vengono spesso e volentieri dimenticati dai suoi compagni di gioco. A far perdere le staffe alla ragazza è stata Jo che, nel preparare delle frittelle, non ha pensato di fare un impasto senza glutine che potesse andar bene anche per la principessa.

"Stanno tutti mangiando e io sto qui, a te non è mai successa una cosa del genere" ha dichiarato la Selassiè visibilmente infastidita. "Non essere così rigida. Anche a me non fate le torte e spesso non le mangio" ha affermanto la Squillo cercando di giustificarsi. "Mi pare che tu abbia sempre mangiato con tutti quanti! Sono le tre e devo ancora buttarmi giù la pasta! A me di te non interessa, sto pensando a me adesso! L’unica persona che ha una problematica reale sono io, non sei tu. La tua è una scelta di vita la mia no!" ha nuovamente replicato Jessica.

Leggi anche Ainett Stephens vuota il sacco sul rapporto con Soleil Sorge

Dopo aver ascoltato lo sfogo della Selassié, Jo ha cercato di farla ragionare: "Ci sono mille problematiche e certe volte me le dimentico, scusami! Me lo sono scordata". "A me piacerebbe mangiare con tutti gli altri nello stesso momento, sai? Non mi piace mangiare seduta da sola come un cane quando tutti gli altri si sono già alzati, hanno finito e digerito [...] Non ce l’ho più la tolleranza, siamo qua da un mese e mezzo!" ha ribattuto la ragazza.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.