Grande Fratello Vip, Jessica Selassié contro Alessandro Basciano: "Mi hai preso in giro"

Jessica affronta Alessandro al Gf Vip.

L'ingresso di Alessandro Basciano al Grande Fratello Vip ha destabilizzato gli equilibri nella Casa. Dopo averci provato con Soleil Sorge e provocato Jessica Selassié, il nuovo concorrente del reality show ha puntato Sophie Codegoni. Un comportamento ambiguo che ha deluso la giovane principessa.

Jessica delusa da Alessandro, il confronto al Gf Vip

Da quando è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip, Alessandro ci ha provato con diverse concorrenti. Tra queste anche Jessica che, come riporta Biccy, ha deciso di affrontarlo e spiegargli il suo punto di vista: "Sei entrato dicendo che ti interessavano Soleil e Sophie, poi la prima è legata fuori, la seconda legata con Gianmaria. Così ti sei buttato su me dicendo ‘è carina e simpatica’, ma appena Sophie si è staccata da Gianmaria tu ti sei buttato su lei come un segugio. Mi sono sentita presa in giro".

"Io sono entrato qua e rido e scherzo con tutti. Ok? Se lo faccio io c’è un doppio senso in tutto quello che faccio" ha prontamente replicato Basciano cercando di giustificarsi con la Selassié "Detto questo, l’ho detto anche in confessionale, non rimangio quello che penso su di te. Questo però non vuol dire che si devono creare situazioni dove non ci parliamo o di imbarazzo. Io ad oggi non mi sono baciato con nessuna. [...] Sono sempre stato coerente e sincero".

Alessandro ha poi concluso affermando: "Io parlo con tutte allo stesso modo, ma come ho fatto con Sophie ieri notte potrebbe succedere anche con te che parliamo tutta la notte insieme. Ma non ci sarebbe un secondo fine. Io non sono qua dentro per trovare l’amore della mia vita, sono qua per giocare e conoscere le persone. Se ci sei rimasta male per qualcosa me lo dici, io non ti ho presa in giro".

