Grande Fratello Vip, Jasmine Carrisi nel cast? L’indiscrezione

Sembra che per Jasmine Carrisi si stiano per aprire le porte di un noto programma Mediaset.

Dopo essere stata costretta a rinunciare alla nuova edizione di The Voice Senior, Jasmine Carrisi potrebbe approdare in un noto programma di Canale5. Immediato il collegamento con il Grande Fratello Vip, che si prepara a debuttare a settembre, che potrebbe vedere nel cast anche la figlia di Albano Carrisi e Loredana Lecciso.

Jasmine Carrisi approda al Grande Fratello Vip?

La giovane Jasmine Carrisi ha debuttato sul piccolo schermo nel ruolo di giudice di The Voice Senior. La figlia di Albano Carrisi e Loredana Lecciso sperava di vedere rinnovato il contratto, la la Rai ha deciso di sostituire padre e figlia con Orietta Berti. Una notizia che, come prevedibile, ha lasciato l’amaro in bocca al leone di Cellino San Marco, dispiaciuto anche per la figlia che desiderava tornare a ricoprire quel ruolo dopo un’esperienza decisamente proficua.

Ma non tutto è perso e sembra che per Jasmine si stiano per aprire le porte di un noto programma di Canale5, come annuncia Dagospia: “Se per papà Albano si vocifera di uno sbarco a Ballando con le Stelle, qualcosa sembra muoversi anche per sua figlia Jasmine. La baby Carrisi, dopo la sua prima esperienza televisiva a The Voice Senior, dove arriverà Orietta Berti, potrebbe non restare con le mani in mano. Stando alle nostre fonti, negli ultimi giorni avrebbe ricevuto una proposta da un programma di Canale5”.

Il gossip si tiene sul vago ma è immediato il collegamento con la sesta edizione del Grande Fratello Vip, che torna a settembre in prima serata su Canale5, con due nuove opinioniste Nip. Da parte di Jasmine ancora nessuna conferma, così come per la partecipazione di Al Bano a Ballando con le Stelle, dove il pugliese incontrerebbe Morgan, concorrente ufficiale della nuova edizione.

