Grande Fratello Vip, Jane Alexander: "Speravo in un segnale di Elia. Francesco Monte? Non ti fa parlare"

Jane Alexander, Lory Del Santo e Martina Hamdy si sono ritrovate a parlare di Elia e del suo ingresso nella Casa durante la puntata di ieri del Gf Vip 3. L'ex velino ha avuto un confronto con Francesco Monte in merito alle accuse di razzismo fatte dall'ex tronista al modello veneto.

Al termine, Elia ha cercato di parlare con Jane Alexander che si trovava in caverna con gli altri inquilini. I due, attraverso la parete, si sono confortati a vicenda e entrambi hanno confessato di mancarsi. A tal proposito, proprio Lory ha domandato all'attrice britannica se fosse contenta di ciò che Elia le ha detto: "Speravo in un segnale di Elia, non ci credevo ma ci speravo", ha confessato Jane. E, in merito al confronto tra Fongaro e Monte, Jane ha detto: "Francesco non ti fa parlare [...] è più abituato alla televisione e questo tipo di confronti. [...]. Ad Elia non gli ha dato la possibilità di parlare."

La Alexander è sembrata decisamente più serena dopo averlo visto in quanto nutriva dubbi che i sentimenti di Elia potessero essere cambiati una volta uscito dalla Casa. In giardino Jane si è lasciata andare anche a considerazioni più frivole, commentando quanto sia bello l'ex velino: "Si sta facendo ricrescere la barba. Un figo stratosferico! Comunque ci posso sta, non c’è problema – ha ironizzato la Alexander in dialetto romanesco che ha aggiunto: "Lui è un mio first, a me solitamente piacciono gli uomini brutti." Incuriosita Lory Del Santo le ha quindi chiesto, "Scusa ma com’è il tuo compagno?"

"Gianmarco ha degli occhi pazzeschi e una bella bocca, ma non è un modello. Lui ha una rock band", ha concluso Jane.

