Grande Fratello Vip: Jane Alexander risponde alle feroci critche su Instagram

Anche Jane Alexander, come per molti personaggi televisivi dopo e durante la partecipazione in un reality, è finita nel tritacarne nel web, scatenando le critiche degli utenti che spesso esprimono il loro dissenso con una ferocia inaudita. Dopo le critiche per sua eccessiva magrezza e vari commenti negativi sul suo aspetto fisico, "sei inguardabile", "brutta e vecchia" a cui l'attrice si è limitata a rispondere di essere consapevole di non poter piacere a tutti, è stata la volta dei detrattori sulla relazione di Jane con Elia Fongaro che, come lei stessa ha dichiarato di recente Mattino Cinque, sta proseguendo con i migliori auspici.

A chi le ha scritto di vergognarsi e di trovare la saggezza persa di madre, la Alexander ha tenuto a precisare che nessuno può sapere del suo rapporto con il figlio Damiano e che non deve rendere conto a nessuno. Anche su come ha gestito il rapporto con Gianmarco, l'ex gieffina ha ribadito di aver fatto ammenda pubblicamente e che inoltre non era certo un rapporto rosa e fiori così come l'ha descritto il suo ex fidanzato.

Il comportamento di Jane dentro la Casae la sua storia con Elia, ha diviso il pubblico tra consensi e dissensi. Nonostante le critiche e le polemiche, Jane ha ringraziato chi la sostiene e l'aiuta a stare serena nel "frullatore acceso in cui sono cascata".

Nel frattempo, il bel modello veneto che l'ha stregata, ha pubblicato una foto accompagnata da una didascalia che fa sognare i fan di questa coppia.

"Buongiorno anche oggi come ieri e ieri l'altro, svegliarsi non è stato affatto facile...per fortuna non ero solo..." Ha scritto l'ex velino sul suo profilo Instagram.

Scopri tutte le news sul Grande Fratello