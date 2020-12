Grande Fratello Vip, "Io sono il più forte, voglio il Confronto": Andrea Zelletta disperato per Natalia Paragoni

Gossip TV

Andrea Zelletta è certo: vuole il confronto con Natalia Paragoni durante la Puntata del Grande Fratello Vip.

Andrea Zelletta è molto preoccupato per il misterioso regalo recapitato da Natalia Paragoni nella Casa del Grande Fratello Vip. Un bigliettino piuttosto rabbioso accompagna il profumo di una donna e i Vipponi si scatenano, pensando a cosa avrà voluto intendere la bella ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Mentre Natalia rompe il silenzio su Instagram, Andrea vuole il confronto in Puntata.

Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta attende il Confronto

Andrea Zelletta continua la sua scalata verso la Finale, apprezzatissimo dai fan del Grande Fratello Vip sebbene si tenga ben lontano dal creare dinamiche in Casa. Eccetto per qualche colpo di testa e per una dichiarazione hot e intima, dopo l’annuncio del prolungamento del reality show di Canale5, l’ex tronista di Uomini e Donne non è certamente il punto cardine di questa quinta edizione. Zelletta ha legato molto con alcuni concorrenti, facendo una promessa a Maria Teresa Ruta quando la showgirl ha chiesto di mantenere la loro belle amicizia intatta anche lontano dalle telecamere.

Ormai immerso nel suo equilibrio da figurina di sfondo, Andrea non si sarebbe mai aspettato di essere sconvolto dal regalo della sua amata Natalia Paragoni. In occasione dei festeggiamenti natalizi, la modella ha inviato al suo compagno un profumo di donna con un biglietto che ha fatto gelare il sangue nelle vene al gieffino. Gli inquilini di Cinecittà hanno cercato immediatamente di tirare su di morale lo Zelletta, ipotizzando che Natalia non avesse intenzione di instillare in lui alcun dubbio. Di certo il biglietto è piuttosto duro e sembra presumere che l’ex corteggiatrice abbia il dente avvelenato con Andrea.

Andrea Zelletta preoccupato per Natalia Paragoni al Gf Vip

Mentre Natalia rompe il silenzio su Instagram, il concorrente del Gf Vip si sfoga con i suoi compagni di viaggio e invoca a gran voce il confronto. Da quando ha fatto il suo ingresso in Casa, infatti, Andrea ha potuto vedere la Paragoni solo una volta e sembrava che tra loro non ci fosse nulla da rinfacciare. Il bel pugliese, finito ultimo nella classifica dei più affascinanti in Casa, ha ammesso di essere il più forte nella coppia e teme che Natalia possa essere stata influenzata da qualcuno.

“Per la mia serenità, non voglio stare con il litigio che dura giorni… Non mi piace. Nemmeno con i dubbi mi piace rimanere. È giusto che, come è successo per tutti, ci sia il confronto. Sta per certo che io voglio motivazioni concrete che abbiano un peso, non futili, perché altrimenti non ha senso un gesto del genere in un giorno così importante”, ha dichiarato lo Zelletta visibilmente nervoso. Alfonso Signorini permetterà alla coppia di riunirsi e parlarsi faccia a faccia in Puntata?

