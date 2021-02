Grande Fratello Vip, "Intimo nero per la prima notte insieme": Andrea Zenga mette in imbarazzo Rosalinda Cannavò

Gossip TV

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono costretti a rispondere alle domande piccanti dei concorrenti del Grande Fratello Vip.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono la nuova coppia del Grande Fratello Vip e i concorrenti del reality show di Canale5 non potrebbero essere più felici, perché hanno l’occasione di sfoderare tutta la loro malizia con i due gieffini. Tommaso Zorzi coinvolge Andrea e Rosalinda in un gioco irriverente e il figlio del noto allenatore è costretto a sbilanciarsi.

Gf Vip, Andrea Zenga mette in imbarazzo Rosalinda Cannavò

Nella Casa del Grande Fratello Vip ogni occasione è buona per spettegolare. Da quando Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono usciti allo scoperto, lasciandosi andare alla passione al sentimento che cresce di giorno in giorno, i coinquilini di Cinecittà sono molto incuriositi dalla coppia. Tommaso Zorzi dà libero sfogo alle domande dei suoi compagni di viaggio, coinvolgendo i due gieffini in un gioco piuttosto piccante.

Ognuno dei presenti può fare alla coppia una domanda, sotto lo sguardo furioso di Dayane Mello che non sembra aver digerito questa nuova unione sebbene abbia cercato la pace con Rosalinda, prima di trascorrere un’altra notte separate. Stefania Orlando ha chiesto a Zenga dove vorrebbe portare Rosalinda una volta fuori dal Gf Vip, e lui ha ammesso che gli piacerebbe organizzare un weekend romantico in un centro spa.

Grande Fratello Vip, Rosalinda e Zenga sotto interrogatorio!

Rosalinda ha risposto che accetterebbe la proposta, mentre ha eluso con la complicità di Stefania la domanda di Andrea Zelletta che voleva sapere qualcosa in più sulla loro intimità. Dayane non si è risparmiata ed è andata dritta al punto, chiedendo a Zenga quale intimo vorrebbe veder indossato dalla sua nuova fiamma durante la prima notte insieme. “In generale il mio intimo preferito è nero”, ha risposto il gieffino imbarazzato.

Andrea, inoltre, ha ammesso di essersi trattenuto nei confronti della Cannavò, che avrebbe voluto baciare già da diverso tempo, per rispettare la sua situazione sentimentale. Rosalinda, invece, ha dichiarato di non essere stata immediatamente colpita da Zenga dopo il suo ingresso in Casa. Insomma, la curiosità è stata sfogata ma la domanda che persiste nel cuore degli inquilini e del pubblico è una: tra Zenga e la Cannavò è vero amore?

