Grande Fratello Vip, Intervista esclusiva ad Andrea Zelletta: "Rifarei tutto. Delle critiche ne ho fatto la mia forza"

Andrea Zelletta racconta la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip ai microfoni di Comingsoon.it.

Abbiamo intervistato Andrea Zelletta, il quinto finalista dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Bello, ironico e determinato, Andrea è stato una rivelazione per il pubblico di Canale 5. Reduce dall'esperienza a Uomini e Donne, dove ha conosciuto il suo grande amore Natalia Paragoni, il modello tarantino decide di partecipare al popolare reality show condotto da Alfonso Signorini per farsi conoscere e apprezzare da tutti. Anche se, in un primo momento è stato difficile per lui emergere dal resto del gruppo, alla fine è riuscito contro ogni previsione a farsi valere arrivando a giocarsi la vittoria finale.

Andrea Zelletta si è raccontato in esclusiva a noi di Comingsoon.it: dalle emozioni vissute nella Casa del Grande Fratello Vip alla bellissima storia d'amore con Natalia, che gli ha dato la forza di andare avanti in molte occasioni, fino al suo grande sogno di realizzarsi a livello internazionale nell'ambito musicale.

Il tuo percorso al Grande Fratello Vip è stato ricco di emozioni e soddisfazioni. Da "comodino" sei diventato uno dei concorrenti più amati e apprezzati dal grande pubblico. Pensi di essere riuscito a dimostrare chi sei veramente?

Il mio obiettivo era quello di abbattere il pregiudizio del "bello che non balla", avevo voglia di far entrare le persone nel mio mondo e farmi conoscere a 360 gradi. E il Grande Fratello, per questo, è il programma perfetto. Il prolungamento poi è stato fondamentale per me. I primi due mesi sono stati durissimi, ho fatto davvero fatica ad ambientarmi trovandomi anche in una situazione che non mi apparteneva. Poi quando i miei compagni hanno iniziato ad avere stima nei miei confronti e a capirmi mi sono lasciato andare. Avevo capito che dovevo sfruttare quelle che erano le critiche e far si che queste non fossero solo distruttive nei miei confronti, ma costruttive. Penso di aver avuto una maturazione importante nella Casa. Delle critiche ne ho fatto la mia forza, sono diventate la chiave di svolta del mio Grande Fratello.

Hai rimpianti?

Assolutamente no, sono fiero e felice di come è andata. Non mi aspettavo neanche di ricevere così tanto calore una volta uscito fuori dalla Casa. Rifarei tutto allo stesso modo. Sono stato fortunato, perchè grazie al prolungamento sono uscito fuori al 100%.

Quale è stato il momento più bello e il più brutto?

Il momento più bello? L'ultima cena quando Tommaso e Stefania mi hanno dedicato delle parole incredibili, ammettendo di essersi ricreduti sul mio conto. Ma ce ne sono anche altri, come l'ultimo incontro con Natalia e quello con mio padre. Ho vissuto tantissime emozioni nella Casa. Non penso ci sia stato un momento brutto in particolare, piuttosto il periodo iniziale, quello di adattamento. Lo sfogo che ho avuto in diretta per l'appellativo di "comodino" non mi è piaciuto. Se fosse successo gli ultimi mesi, avrei sicuramente reagito in maniera diversa. In quel momento non ero sereno.

A proposito di Stefania e Tommaso, cosa ti ha spinto ad avvicinarti a loro?

È stato un avvicinamento naturale, c'era realmente la voglia di stare insieme e conoscersi. Col tempo abbiamo capito, poi, che quello che c'era stato in precedenza era soltanto frutto di incomprensioni. La nostra amicizia è nata in maniera spontanea.

La tua storia d'amore con Natalia è stata messa a dura prova durante il programma. Hai mai pensato di abbandonare il gioco?

Io e Natalia ci fidiamo ciecamente l'una dell'altro. Alcune dinamiche di gioco, che non mi sono piaciute e che non ho apprezzato, mi hanno scosso. Io non avevo la percezione di nulla e questo rendeva tutto più difficile. La mia forza e la mia fortuna è stata quella di sapere veramente chi avevo fuori al mio fianco. Non ho mai pensato di abbandonare il gioco, perchè farlo sarebbe stata una vittoria per tutti coloro che hanno cercato di ostacolarmi. Io ero talmente sereno e sicuro del nostro amore, che ho preferito restare nella Casa. Non avevo niente da chiarire fuori.

Nella Casa non sono mancati gli scontri, in particolar modo con Maria Teresa Ruta e Dayane Mello. Secondo te, loro sono state più persone o personaggi?

Più personaggi. Non ho nulla contro di loro, anche dentro la Casa non mi piaceva far polemiche o creare discussioni, però secondo me hanno pensato molto di più al gioco e alle dinamiche, che ai rapporti reali. Alla fine il Grande Fratello è un reality, tutti vogliono arrivare in finale, ognuno se la gioca come vuole. Io ho vissuto il mio Grande Fratello in maniera differente. Non apprezzavo il loro atteggiamento e l'unica cosa che potevo fare era nominarle.

C'è qualcuno che ti ha deluso o su cui ti sei ricreduto una volta uscito dalla Casa?

Non mi ha deluso nessuno, sono sincero. Le persone che mi avevano colpito in maniera positiva nella Casa, sono le stesse che ora sento come Francesco Oppini, Stefania, Elisabetta, Tommaso ed Enock. Non c'è qualcuno che mi ha particolarmente sconvolto in negativo o positivo. Con Pierpaolo ci siamo scritti e visti una volta, ma sono sicuro che avremo modo di confrontarci serenamente. Non è una delle persone che sento spesso, un po' mi dispiace e spero di poter ritrovare il rapporto che avevamo costruito nella Casa.

Hai mai pensato di poter vincere il Grande Fratello Vip?

Io non mi aspettavo di arrivare in finale, figurati primo (ride ndr). Tommaso se l'è meritata la vittoria, come se la meritavano anche Stefania e Pierpaolo. Io volevo vivermi l'emozione della finale. La serata in cui tutte le dinamiche vengono abbattute dalle emozioni e dalle sorprese. Avevo voglia di vivermi l'ultimo giorno e vedere le luci che si spegnevano con la mia uscita. In casa c'erano idee differenti, io speravo nella vittoria di Tommaso e sono felice di averlo sfidato. Lui ha dato veramente tanto al programma, è una persona intelligente. È stato un concorrente completo.

Cosa ti aspetti da questa esperienza? Hai già ricevuto qualche proposta lavorativa?

Mi auguro di poter realizzare i miei sogni, calcare le consolle più importanti a livello nazionale e, perchè no, anche internazionale. Sono felice di aver quasi completato il mio secondo disco. Ho ricevuto diverse proposte lavorative, ma sto valutando. Vorrei fare qualcosa che mi rispecchiasse, che faccia uscire anche il mio lato più ironico. Sono sempre aperto a nuove proposte. Un altro reality? Al momento no. Sono in fase di ripresa, ho voglia di godermi Natalia e mettere delle basi per costruire una famiglia con lei. Prima mi riprendo, poi magari valuto.

Foto Maurizio Montani