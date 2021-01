Grande Fratello Vip, Intervista esclusiva a Sonia Lorenzini: "Non ho rimpianti. Nella Casa sono sempre stata me stessa"

Gossip TV

Sonia Lorenzini racconta ai microfoni di Comingsoon.it la sua incredibile esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip.

A distanza di alcune settimane dalla sua eliminazione al Grande Fratello Vip, abbiamo avuto il piacere di intervistare Sonia Lorenzini. Bella, schietta e determinata, Sonia è riuscita in poco tempo a tirare fuori il carattere e a farsi conoscere per quella che è realmente. Nonostante la sua breve permanenza nella famosa Casa di Cinecittà, l'ex gieffina ha rivelato di essere davvero entusiasta e soddisfatta di questa esperienza che le ha permesso di rivalutare alcuni concorrenti come Tommaso Zorzi e di approfondire la conoscenza con Dayane Mello, tanto da annoverarla tra le possibili vincitrici della quinta edizione del reality show di Alfonso Signorini.

Sonia si è raccontata in esclusiva a noi di Comingsoon.it: dalle emozioni vissute nella Casa del Grande Fratello Vip alla rottura con Federico Piccinato fino ai suoi prossimi progetti e sogni nel cassetto.

Ciao Sonia, sono passati diversi anni dalla tua prima partecipazione televisiva. Com'è cambiata la tua vita?

Sonia è la stessa persona che avete visto e conosciuto quattro anni fa. Sicuramente oggi sono una donna più consapevole e matura. Ogni tanto riesco a tenere sotto controllo il mio carattere così fumantino. Sono cresciuta dal punto di vista lavorativo sui social, ma come persona sono rimasta la stessa. L'esposizione mediatica mi ha reso spesso oggetto di critiche e questo mi ha fatto stare male perché mi rendevo conto di non potermi difendere come volevo. Se prima avevo paura a espormi, oggi dico quello che penso e me ne frego. Sui social hanno voce tutti, anche chi non dovrebbe parlare. Io utilizzo un'ironia che può piacere o meno, ma è appunto ironia. Le persone, invece, quando vogliono offenderti sono di una cattiveria imbarazzante.

Cosa ti ha spinto a partecipare al Grande Fratello Vip? Hai rimpianti?

Sono una persona che ha costantemente bisogno di stimoli. Mi piacciono le sfide. Volevo riprendere in mano la mia vita e per farlo ho deciso prima di partire all'avventura e poi accettare la proposta di partecipare al Grande Fratello Vip. L'ho vista come un'opportunità per lavorare su me stessa. È stata un'esperienza di vita. Non ho rimpianti. Sono stata me stessa sempre. In tre settimane penso di aver dato di più di quello che ha dato qualcuno in più tempo. Penso di aver lasciato un bel ricordo di me.

Il tuo è stato un ingresso davvero esplosivo. Ti sei ricreduta su Tommaso Zorzi?

Si, penso che Tommaso sia una persona molto intelligente e sensibile. L'ho visto molto provato dal mio ingresso (ride ndr), non l'ho mai visto così per nessun altro. Credo che il vero motivo sia stato un mix di cose: sia i nostri precedenti, che la stanchezza psicologica. Tommaso ha degli alti e bassi continuamente, ma lo capisco. Devo ammettere che è stato lui a fare ogni giorno dei piccoli passi verso di me, io mi sono lasciata andare e penso sia stata la decisione migliore che potessi prendere. Sono felice di aver chiarito con lui.

Durante il tuo percorso nella Casa ti sei legata in particolar modo a Dayane Mello. Cosa pensi del suo rapporto con Rosalinda Cannavò?

Dayane continuerò a conoscerla fuori. Da amica quale mi reputo, non posso essere d'accordo con tutte le cose che fa e che dice. Alla base del suo rapporto con Rosalinda c'è un grande affetto, ma non così importante come si vuole far passare. Io quando sono entrata nella Casa ho visto due persone che si vogliono bene, ma completamente diverse. Ci tengo a precisare che non sono stata io la causa della loro discussione e del loro allontanamento.

Tu sei stata tra gli ultimi a entrare al Gf Vip. Sei d'accordo con Mario Ermito quando parla di una frattura evidente tra vecchi e nuovi concorrenti?

Si, ma lo hanno detto sempre anche loro. A meno che uno dei veterani non faccia qualcosa di grave, si proteggono tra di loro. Io ho percepito la fatica a entrare in un gruppo già formato da tempo. L'ho vissuta male. Non riuscivo proprio a instaurare dei legami.

Secondo te chi è il più stratega e chi si aggiudicherà la vittoria?

Secondo me la più stratega è Rosalinda. Lei è una persona che se ha in mente qualcosa va avanti per la sua strada imperterrita. Ci sono delle cose che non mi convincono di questa ragazza. Quando Dayane parla di "dramma" un pò è vero. Rosalinda è molto spesso incupita e si lamenta continuamente. In finale vorrei vedere Tommaso, Dayane, Stefania, Andrea Zelletta, Andrea Zenga e Maria Teresa. Secondo me si aggiudicherà la vittoria una donna e Rosalinda potrebbe essere proprio una papabile vincitrice per il tipo di percorso che ha fatto.

Uno degli argomenti più discussi è sicuramente la passione scoppiata tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che nel corso dell'ultima puntata si sono resi protagonisti di un duro confronto con Elisabetta Gregoraci...

Che ci sia attrazione tra loro è innegabile. Credo più nell'interesse di Giulia che di Pier. Lui l'ho visto prima piangere e disperarsi per Elisabetta, poi pensare alla sua ex Ariadna e poi avvicinarsi a Giulia. Devo ancora capirlo. Sono stata la prima a consigliare a Giulia di viversi quest'esperienza con Pierpaolo, ma una persona che definisce Elisabetta il suo Grande Fratello non può cambiare idea in così poco tempo. O hai finto prima o fingi ora! C'è qualcosa che non mi torna.

A proposito di cuore, tu hai più volte affermato che il tuo al momento è impegnato. Cosa rappresenta per te oggi Federico Piccinato?

Ho parlato di Federico perché è stata una persona che ha fatto comunque parte della mia vita per 2 anni e mezzo. Era impossibile non pensare a lui vista la presenza di Andrea Zelletta, che è un suo amico. Federico appartiene al mio passato, lo rispetto e resta oggi la persona che ho amato di più. Avrei potuto provare, ai fini del gioco, una conoscenza più approfondita con Mario, ma non riesco a fare queste cose. Non so mentire sui miei sentimenti.

Cosa ti aspetti da questa esperienza?

Sicuramente qualche nuova possibilità lavorativa. Speriamo arrivi qualche proposta interessante. Al momento io ho già un mio progetto: ho deciso di comprare un van per continuare il viaggio iniziato la scorsa estate.

