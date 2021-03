Grande Fratello Vip, Intervista esclusiva a Pierpaolo Pretelli: "Non ho rimpianti, Giulia è stata la mia salvezza"

Gossip TV

Pierpaolo Pretelli si racconta ai microfoni di Comingsoon.it dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip.

Abbiamo intervistato Pierpaolo Pretelli, il secondo classificato della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Reduce da Striscia la Notizia, Uomini e Donne e Temptation Island, Pierpaolo decide di varcare la famosa porta rossa per farsi conoscere e apprezzare dal grande pubblico. Grazie alla sua genuinità e sensibilità riesce a conquistare tutti. Il suo percorso nel reality show di Alfonso Signorini è stato ricco di emozioni e colpi di scena. Un'esperienza unica impreziosita inizialmente dalla presenza di Elisabetta Gregoraci e dopo dalla storia d'amore con Giulia Salemi. Una relazione che ha appassionato milioni di telespettatori, ma che, allo stesso tempo, ha sollevato numerose polemiche sia fuori che dentro la Casa di Cinecittà.

Pierpaolo si è raccontato in esclusiva a noi di Comingsoon.it: dalle forti emozioni vissute al Grande Fratello Vip, al rapporto speciale nato nella Casa con Elisabetta Gregoraci, fino al suo grande amore per Giulia Salemi.

Velino a Striscia la Notizia, tentatore a Temptation Island e corteggiatore a Uomini e Donne. Cosa ti ha spinto a partecipare al Grande Fratello Vip?

Il Grande Fratello mi ha dato la possibilità, più di qualsiasi altro programma, di farmi conoscere. È sempre stato il mio sogno nel cassetto. Quando è arrivata la chiamata questa estate, è stata per me una grande soddisfazione personale. È stato un esperimento sociologico. Tre mesi e mezzo sono giusti per fare un percorso del genere, cinque mesi e mezzo sono troppi. Grazie al prolungamento, però, ho avuto la fortuna di conoscere Giulia quindi va bene così. Non ho rimpianti, non rinnego nulla perché sono sempre stato me stesso. È stato un percorso davvero emozionante, vero perché ho sempre agito d'istinto. Sono fiero e orgoglioso di quello che ho fatto. Non mi aspettavo di arrivare fino alla fine, era un cast davvero forte e io mi sentivo un pesce fuor d'acqua all'inizio. Arrivare secondo è stata una vittoria.

La tua esperienza è stata impreziosita anche dall'amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci. Le cose tra voi, però, non sono andate come speravi...

Io sentivo che anche da parte sua c'era una complicità, ma lei mettendo questi famosi paletti mi ha frenato. Tutte le emozioni che provavo con lei sono andate scemando con il tempo. Non rinnego nulla di quello che ho fatto perché sono stato bene con lei. C'è tanto rispetto e una stima reciproca. Una vita insieme al di fuori del programma non sarebbe stata possibile. Abbiamo esperienze e stili di vita completamente diversi. Per quanto io abbia sperato e sognato di conoscerla meglio, ho sempre rispettato la sua decisione di non andare oltre. In molti hanno accusato Elisabetta di aver condizionato il mio umore, ma non è proprio così. Il mio interesse non era ricambiato e questo a volte mi buttava giù, ma credo sia normale. Con Giulia invece ho tirato fuori il carattere, questo perché erano due coinvolgimenti diversi.

Poi è arrivata Giulia Salemi, che ha completamente stravolto il tuo percorso nella Casa. Quando hai capito che ti stavi innamorando di lei?

Lei mi ha colpito fin da subito per la sua fragilità, sensibilità e generosità. Ha sempre cercato di tirare fuori la parte migliore di me. È stata la mia salvezza, la mia forza. Con la mancanza di mio figlio Leo e lo stress psicologico, lei era la mia ancora. La sera non vedevo l'ora di andare a dormire con lei. È stata la parte più bella e spensierata del mio Grande Fratello. Giulia mi fa stare bene, mi fa ridere e io la amo per questo. Abbiamo una complicità molto forte, io credo tanto in noi. Dopo Ariadna, è la prima persona che mi fa stare veramente bene. Sono innamorato, come lo è lei. Vogliamo costruire qualcosa di importante. È una bellissima persona, sia dentro che fuori. La sua è un'anima pura. Convivenza? Stiamo cercando di capire come fare, vogliamo viverci di più quello è sicuro.

Secondo te chi è stato il più stratega? C'è qualcuno su cui ti sei ricreduto una volta uscito fuori dalla Casa?

I più strateghi sono stati Dayane e Tommaso. Lui penso sia stato un concorrente ideale per questo gioco perché ha creato sempre le dinamiche. Tommaso è una persona che riesce a scindere i sentimenti dal gioco, è cinico. Basta pensare che ha nominato Stefania, che è la sua migliore amica, Maria Teresa e Francesco. Io non l'avrei mai fatto. Mi sono ricreduto invece su Dayane. Abbiamo un bellissimo rapporto ora.

Progetti futuri. Rumor rivelano che sarai nel cast di Tale e Quale Show, è così?

La verità è che ho fatto una serata da un mio amico che è Antonio Mezzancella, il vincitore di Tale e Quale Show. Abbiamo cantato un pezzo insieme, i fan sono impazziti e hanno iniziato a pensare a una mia partecipazione al programma. Sono uscite tutte notizie, ma non sono neanche iniziati i provini (ride ndr). Mi piacerebbe tanto farlo, l'ho sempre seguito come programma. Attualmente sto lavorando a un nuovo progetto musicale. Questa estate uscirà un'altra canzone che speriamo ci dia grandi soddisfazioni. Altri progetti? Io spero che non vi libererete mai di me.

Foto Endemol