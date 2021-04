Grande Fratello Vip, Intervista esclusiva a Dayane Mello: "Sono orgogliosa del mio percorso. Rosalinda? È grazie a lei se..."

Gossip TV

La modella Dayane racconta la sua esperienza al Grande Fratello Vip ai microfoni di Comingsoon.it.

Abbiamo intervistato Dayane Mello, la quarta finalista e protagonista indiscussa della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Sensuale, schietta e determinata, la bellissima modella argentina è mamma della piccola Sofia, avuta dall'ex compagno Stefano Sala. Il suo percorso nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini è stato ricco di emozioni e impreziosito dal rapporto nato nella famosa Casa di Cinecittà con Rosalinda Cannavò. Un'amicizia speciale che ha appassionato milioni di telespettatori, ma che è stata messa a dura prova dalle dinamiche del gioco.

Dayane si è raccontata in esclusiva a noi di Comingsoon.it: dalle emozioni vissute nella Casa del Grande Fratello Vip al discusso rapporto con Rosalinda fino ai suoi prossimi progetti lavorativi.

Sei stata la protagonista assoluta della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Hai creato dinamiche, affrontato tutti i concorrenti ed espresso la tua opinione senza paura di essere giudicata e criticata. Cosa ti ha spinto a partecipare e come descriveresti il tuo percorso nella Casa?

Ciò che mi ha spinto a intraprendere quest’esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip è stato il bisogno di mettermi nuovamente in gioco. Finora ho sempre partecipato a programmi TV che mettevano alla prova la mia forma fisica e la mia tenacia. Questa volta, invece, la sfida è stata di carattere psicologico: vivere sei mesi con gli altri concorrenti, lontana dai miei affetti. Vivendo tanto tempo in casa, il cambiamento è stato inevitabile. Sicuramente ho imparato ad apprezzare maggiormente le cose che a volte diamo per scontato, come passare più tempo con mia figlia.

Qual è stato il momento più bello ed emozionante vissuto nella Casa?

Il momento più emozionante è stato l’incontro inaspettato con Sofia. Per una madre, poter riabbracciare la propria figlia dopo esser stata distante per molto tempo, è senza dubbio un’emozione indescrivibile e, per questo, devo ringraziare il programma.

Il tuo percorso è stato caratterizzato dall’amicizia con Rosalinda Cannavò. Cosa ti ha spinto ad avvicinarti a lei? Se potessi tornare indietro, cambieresti qualcosa del vostro percorso?

Con Rosalinda ho legato fin dal primo istante. È una persona estremamente positiva e mi ha sostenuta anche nei momenti più difficili. È anche grazie a lei se sono riuscita ad arrivare così lontano. Non cambierei nulla del nostro rapporto. Come in ogni amicizia sincera, ci sono alti e bassi. Qualche litigio è inevitabile, ma non abbiamo permesso che delle incomprensioni potessero gravare sul nostro rapporto. Ad oggi, provo un profondo rispetto per Rosalinda. È stata una persona con cui ho condiviso molto. Il nostro percorso è stato scandito da forti emozioni e anche piccole divergenze. Come già detto, continuo a provare molto affetto per lei, anche al di fuori della Casa del Grande Fratello Vip.

Tommaso ha vinto il Gf Vip. Tu sei stata per mesi la favorita alla vittoria finale, ma all’ultimo sei uscita al televoto contro Pierpaolo Pretelli. Ti aspettavi di uscire con lui? Pensavi di meritare la vittoria?

Sono molto orgogliosa del mio percorso. Esser nominata come prima finalista per quest’edizione è stato del tutto inaspettato. Poter gareggiare fino alla fine ha portato una grande soddisfazione e una grande vittoria personale.

Ti sei resa protagonista più volte di accesi scontri con quasi tutti i concorrenti che ti hanno accusata di essere incoerente e stratega. Pensi invece che qualcuno si sia avvicinato a te per strategia?

Il Grande Fratello resta comunque un gioco e, all’interno del gioco, in diversi hanno seguito strategie, creando delle dinamiche di favoritismi. Sicuramente alcuni rapporti che si sono creati erano veri, come con Sonia, Giulia, Carlotta e Samanta. Infatti ancora oggi, al di fuori della Casa, continuiamo a sentirci. Quello che posso dire è che ho conosciuto i concorrenti per come si sono presentati nel programma. Se ci sono state delle incomprensioni sono dovute ad una scarsa compatibilità caratteriale.

Hai ricevuto delle proposte lavorative dopo il Gf Vip?

Io e il mio team stiamo valutando varie proposte di programma televisivi in Italia e all’estero. Non nascondo però che mi piacerebbe anche lavorare in Brasile per tornare un po’ a casa dalla mia famiglia.

