Grande Fratello Vip, intervista esclusiva a Clizia Incorvaia: "Ho vissuto la Casa come un luna-park. Vincerà Paolo perché..."

La bella influencer siciliana racconta tutte le emozioni vissute nella Casa.

A poche ore dalla finale della quarta edizione del Grande Fratello Vip, che andrà in onda mercoledì 8 aprile 2020, abbiamo intervistato l'ex gieffina Clizia Incorvaia. Dolce, bella e molto determinata, la bella influencer siciliana è mamma di Nina, avuta dall'ex marito Francesco Sarcina. Il suo percorso nel reality show condotto da Alfonso Signorini è stato ricco di emozioni e impreziosito dal rapporto speciale nato con Paolo Ciavarro. Una storia d'amore che ha appassionato milioni di italiani ma che è stata interrotta a causa dell'eliminazione prematura di lei.

Clizia si è raccontata in esclusiva a noi di Comingsoon.it: dalle emozioni vissute nella Casa del Grande Fratello Vip alla bellissima storia d'amore con Paolo fino ai suoi prossimi progetti lavorativi.

Chi è veramente Clizia? Ci sono stati eventi nella tua vita che hanno contribuito a creare un personaggio che, però, poi non corrisponde alla realtà?

Clizia è una classico-romantica. Una cresciuta a pane e Catullo e pane e moda. Ho sempre avuto una ricerca incredibile per il passato perché il passato ci racconta quello che noi siamo oggi. Guardavo poca tv, leggevo tantissimo, ho fatto il liceo classico. Dalla Sicilia sono partita alla volta di Milano per fare la giornalista di moda. E poi ho iniziato a fare la modella e a lavorare per caso con Chiambretti. È stato il mio primo colloquio di lavoro e da lì ho iniziato a lavorare in tv. Ho accettato di partecipare al GF Vip proprio perché volevo che tutti conoscessero la vera Clizia.

Come puoi definire il tuo percorso nella Casa del Grande Fratello Vip?

Io ho vissuto la Casa come un luna-park, un parco giochi incredibile. Ma chi è nella vita normale che può dedicare tutto questo tempo al gioco e a te stesso… è sempre una grande festa lì e la vita non è sempre una grande festa. Sono stata fortunatissima perché ho scoperto delle grandi amicizie come quella con Barbara Alberti, con Rita Rusic che sento sempre, con Andrea Montovoli che ho scoperto alla fine, ma anche con Fernanda Lessa. Al di là delle chiacchiere, io mi ricordo tutte cose belle anche con l’ironia di Zequila, le interazione con Pago, la poesia di Barbara. Io porterò nel cuore tutti questi ricordi.

Un percorso impreziosito dalla presenza di Paolo Ciavarro. La tua storia con lui è stata attraversata da dubbi e incertezze... Perché? Cosa ti frenava? Di cosa avevi paura?

Io ho la mia piccola Nina quindi volevo capire bene i miei sentimenti, dove andavo, chi era lui, volevo capire a fondo perché io non posso permettermi di essere frivola o superficiale. Avendo una figlia fuori e una separazione in corso non posso permettermi una leggerezza di questo tipo. Magari una persona senza tutto questo poteva permetterselo. Quindi stavo cercando di scavare dentro il mio cuore.

Le prime effusioni tra te e Paolo hanno fatto sognare milioni di italiani. Quali sono state le tue emozioni e impressioni dopo il vostro primo bacio?

Si si ho visto, abbiamo tantissimi fan club. Ho scoperto, una volta fuori, che le persone avevano ritrovato l’amore e la voglia di amare grazie a noi, un amore romantico a cui non sono abituati. Noi abbiamo fatto un mese di corteggiamento che nella vita normale non si fa mai. Ci siamo corteggiati dando un valore alle nostre carezze. Il nostro bacio mi ha emozionato tantissimo. Io ho sentito una cosa magica, giuro. È stata una connessione unica. Lì ho visto che tra me e lui c’era un’intesa fisica e intellettuale pazzesca. L’amore è anche chimica. Io ho sentito proprio la chimica incredibile che c’è tra noi.

Cosa ti aspetti dalla vostra relazione? E cosa rappresenta per te Paolo oggi?

Paolo rappresenta un momento molto importante della mia vita. Io avevo capito di piacere a Paolo. Lui ha aspettato i miei tempi. Per me accettare anche un invito è importante. Adesso dobbiamo viverci fuori dalla Casa e non vedo l’ora di viverlo lontano dalle telecamere, da occhi indiscreti. Non vedo l’ora di vivere una storia vera e non platonica.

Mancano pochi giorni alla finale del GF VIP. Chi, secondo te, si aggiudicherà la vittoria?

Credo che vincerà il mio Paolo perché è la persona in assoluto, lì dentro, più vera e priva di maschere che porta l’esempio di uomo d’altri tempi. Un uomo che in tv non viene spesso rappresentato. Non il solito tronista, che la televisione è piena di queste cose, siamo stufi, noi vogliamo un principe. L’Italia deve essere rappresentata da gente come lui, quindi Paolo merita la vittoria. Quelli che potevano essere interessanti, che potevamo essere io, Barbara Alberti, Cucuzza, Rita non ci sono più.

Chi è secondo te, il finalista che ha usato più strategia?

Sicuramente Patrick. Lui è un mezzo autore, ha fatto il Grande Fratello 200 mila volte è normale che sappia il gioco. Io manco sapevo se le telecamere mi riprendevano, io il Grande Fratello lo avevo visto tanti anni fa quindi non sapevo proprio di cosa stessimo parlando. Tutti quelli che stanno ancora in Casa hanno una bella strategia, sono tutti giocatori, gente che ha già partecipato ad altri reality. Tranne Paolo, sono tutti giocatori.

I tuoi progetti futuri e i tuoi desideri.

I miei progetti futuri sono tantissimi. Sto già lavorando a una collezione di scarpe in cui mi sta aiutando anche Nina. Rigorosamente tacco 12 (ride ndr). Ci sono tanti progetti, anche televisivi. I miei desideri? Beh, lì si vola sempre in alto. I sogni devono essere sempre tanti.