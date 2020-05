Grande Fratello Vip, intervista a Pago e Serena Enardu: "Storia malata…è successo qualcosa di troppo grave"

Gossip TV

Il cantautore sardo e l'ex tronista svelano a Chi i motivi della loro rottura.

Pago e Serena Enardu, i due ex protagonisti del Grande Fratello Vip 4 hanno annunciato di recente la fine della loro lunga e travagliata storia d'amore. I motivi per cui si sono detti addio non sono stati svelati ma il cantautore sardo e l'ex tronista sono stati intervistati in esclusiva dal settimanale 'Chi', spiegando la situazione e gli attuali rapporti:

Pago: "Non potrò più avere fiducia in lei". Serena Enardu: "Ho bloccato tutti i contatti con Pago, non ne voglio più sapere niente"

"E' successo qualcosa di troppo grave - ha dichiarato Pago al settimanale diretto da Alfonso Signorini - Non potrò mai più avere fiducia in lei. Mi sono ritrovato di nuovo vagabondo d'amore, senza casa, senza macchina, senza Serena. Ma va bene così. Saprà ricominciare dalla mia famiglia. Mi ha deluso. Parlerà quando mi sentirò di farlo. Al momento devo ricostruire la mia vita ancora una volta. Posso solo dire che di fiducia Serena non può parlare. Lei non sa nemmeno cosa sia la fiducia, ieri così come oggi."

"Ho bloccato tutti i contatti con Pago. Non voglio più sapere niente - ha dichiarato la Enardu a Chi - La mia vita privata deve svanire dal pubblico. Che cosa è successo tra noi? Io sono una persona trasparente, non ho mai nascosto nulla, nel bene o nel male. Ho deciso di riprovarci dopo Temptation Island vip e sono stata presuntuosa. Dovevo far trascorrere ancora del tempo. Poi c'è stato il Grande Fratello Vip è tutto è andato di corsa. la nostra storia era una storia malata.Mi sono sentita una 'malata terminale d'amore' che non riusciva a staccare la spina. Sia chiaro sono una persona fortunata ma ho smesso di lottare con i fantasmi. I miei. I suoi. Mi prendo la responsabilità di tutti gli errori che ho fatto, nella vita sicuramente continuerò a sbagliare, ma la prossima volta lo farò in silenzio, lontano da tutti e da tutto.Sono una donna che solleverà sempre il tappetino degli errori. Dovrebbero farlo tutti però, anche Pago! Quando vai a dormire, la coscienza di tutti noi ci parla. Questi conti fanno male al cuore, non permetterò più a nessuno di amarmi senza avere in primis fiducia nei miei confronti. Si ama e si sta bene per farsi del bene a vicenda, non del male.In bocca al lupo a Pago ma è chiusa qui."