Grande Fratello Vip, indiscrezione Bomba su Andrea Zelletta: a rischio la storia con Natalia Paragoni?

Gossip TV

Arriva un'indiscrezione piccante su Andrea Zelletta. L'ex tronista di Uomini e Donne avrebbe fatto una rivelazione durante i provini del Grande Fratello Vip, che potrebbe far infuriare Natalia Paragoni.

Arriva un’indiscrezione inaspettata su Andrea Zelletta, che oggi affronta la seconda diretta del Grande Fratello Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne si è lasciato andare ad affermazioni incredibili, che potrebbero far andare la fidanzata Natalia Paragoni su tutte le furie.

Grande Fratello Vip, arriva un'indiscrezione su Andrea Zelletta

Andrea Zelletta incuriosisce molto il pubblico del Grande Fratello Vip. Il modello è noto per aver partecipato a Uomini e Donne in veste di tronista, e ha creato un folto seguito di sostenitori grazie alla sua freschezza ed educazione. Nello studio del Trono Classico, Andrea si è innamorato della corteggiatrice Natalia Paragoni, che è stata la sua scelta. La coppia è molto unita e condivide con i fan di Instagram i momenti più belli e divertenti della loro storia d’amore.

Adesso Zelletta è recluso nella casa di Cinecittà, pronto a far conoscere a tutti i suoi lati nascosti e anche a guadagnarsi la vittoria finale. Prima di partire per la nuova avventura, Andrea ha ricevuto un regalo bellissimo da parte di Natalia, che sicuramente sta avvertendo la mancanza del suo fidanzato. Il tronista ha resistito a Dayane Mello, che si è spogliata proprio davanti a lui completamente nuda, e sembra voler mantenere fede alle promesse fatte alla Paragoni.

Grande Fratello Vip, Natalia Paragoni incontra Zelletta in casa?

Ma c’è un dettaglio che lo Zelletta non ha svelato e che potrebbe far infuriare la sua bellissima fidanzata. Stando a quanto riportato da Gabriele Parpiglia nella puntata del talk show web Casa Chi, ha rivelato cosa ha detto il modello durante il suo provino: "Su Zelletta ti posso dire che a me è arrivata una voce: quando è stato provinato gli è stato chiesto ''Chi preferisci tra il Grande Fratello e la tua fidanzata?', e lui ha risposto al Grande Fratello. Io aspetterei per scoprire se a qualcuno piace Zelletta nella Casa…"

Gli ospiti del talk show hanno concordato sul fatto che questa risposta potrebbe turbare la serenità di Natalia, che ha dimostrato di avere un carattere piuttosto peperino. La coppia si incontrerà faccia a faccia nella casa del GF Vip? Del resto, Parpiglia non si è sbilanciato sul futuro di Andrea in casa ma i nuovi arrivi di questa sera potrebbero rimescolare le carte in tavola, e far cedere la volontà ferrea del modello.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.

Ecco chi sono i ventuno Vip della quinta edizione del Grande Fratello Vip